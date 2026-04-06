Joan Vidal: "Aquest aprenentatge pot ser una eina molt bona"

“En línies generals, la valoració de la nostra estrena a l’Euro Hockey League femenina és positiva. El nostre primer rival, l’SCHC, s’ha acabat proclamant campió. Ha guanyat encaixant un sol gol en els quatre partits que ha disputat, el que li vam fer nosaltres. Malgrat el resultat final, vam competir bé durant molts moments. El model és del primer quart. Vam jugar de tu a tu, vam defensar bé, vam tenir alguna oportunitat i no vam cometre cap errada”. Són paraules de l’entrenador del Club Egara, Joan Vidal, que es mostrava aquest dilluns molt satisfet del paper de les seves jugadores en la seva primera experiència a l’Euro Hockey League, disputada a la ciutat neerlandesa de Den Bosch.
Vidal distingeix clarament els dos partits. Pel que fa al partit de vuitens de final davant l’SCHC, assenyala. “Després de fer els millors 15 minuts possibles, al segon quart arriben els seus dos primers gols i el partit se’ns complica. Però arribem 3 a 1 al descans i acabem perdent per un excessiu 6 a 1, que no reflecteix el que es va veure en moltes fases del partit”.
Pel que fa a la derrota per la mínima (2-1) davant del Reading anglès, l’entrenador comenta: “Les angleses van ser un rival molt físic, dur i tancat al darrere. Ens va tocar portar la iniciativa i no vam estar prou fines per contrarestar el seu sistema defensiu. No ens van llançar cap penal i vam tenir més arribades, però la seva efectivitat va acabar decidint”.
La distància es pot reduir
Sosté Vidal que, per bé que els equips neerlandesos i alemanys estan encara un pas per sobre, “aquesta distància no és insalvable i es pot reduir minimitzant errades i millorant l’efectivitat a les dues àrees i sent efectives en el penal”.
Tot i marxar de Den Bosch havent encaixat dues derrotes, l’equip va demostrar que és capaç de plantar cara a qualsevol, de la qual cosa s’extreuen conseqüències molt positives de cara a la Copa de la Reina que es disputarà d’aquí a dues setmanes a Sant Cugat i també de cara a la “final-four” dels dies 30 i 31 de maig.
“L’experiència ha estat molt positiva. S’ha competit amb uns rivals totalment nous i això sempre és útil i enriquidor. Ho hem gaudit. Hem crescut en moltes coses, com en l’aspecte individual. Si interpretem bé aquest aprenentatge, pot ser una eina molt bona per a aquest tram final de temporada. En aquest sentit, soc molt optimista”, comenta Vidal.