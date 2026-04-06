La Generalitat impulsa la millora de l’estació d’autobusos

L’estació d’autobusos de Terrassa és una de les terminals on ja s’estan executant obres de millora i rehabilitació impulsades pel Departament de Territori. Aquesta actuació a la ciutat s’emmarca en un projecte que preveu una inversió de 10 milions d’euros durant aquest 2026 per posar al dia fins a 25 estacions arreu del país.
A les comarques de Barcelona, la inversió arriba als 1,5 milions. A més de Terrassa, ja es treballa a les estacions de Granollers i Caldes de Montbui, i al juny les obres començaran a la parada de Fabra i Puig, a Barcelona.
L’objectiu principal de les obres és adequar diversos elements estructurals i funcionals per garantir el manteniment correcte de les instal·lacions i modernitzar les prestacions del servei. Les intervencions inclouen, segons les necessitats de cada terminal, la renovació del ferm, l’actualització de la senyalització, la millora dels accessos, la substitució del mobiliari urbà i la implantació de nous sistemes d’informació per afavorir la comoditat dels usuaris.
A Terrassa, els treballs que s’hi estan executant prioritzen la neteja, tant de la coberta de l’andana com dels grafits de l’edifici, i la retolació, que es renovarà perquè sigui més adequada.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa l’aposta per dignificar aquestes infraestructures: “El Govern té el transport públic entre un dels seus principals eixos d’actuació per facilitar la mobilitat de la ciutadania; una mobilitat, a més, sostenible”.
Desplegament arreu del territori
A la resta del país, les intervencions s’estendran a una vintena de municipis durant la primavera. Les comarques gironines lideren la inversió amb 3,5 milions d’euros, seguides per la Catalunya Central i el Camp de Tarragona, amb 1,6 milions cadascuna. Finalment, el pla es completa amb 800.000 euros per al Penedès i 500.000 euros per a les comarques de Lleida.