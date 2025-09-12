El Línia 22 masculí serà l’únic aspirant a l’ascens

No només les lligues de Divisió d’Honor s’estrenen aquest cap de setmana. També ho fan les dues de Divisió d’Honor “B”. Un total de sis equips terrassencs (quatre de masculins i dos de femenins) s’enfrontaran en la categoria de plata del hockey espanyol.
L’únic equip terrassenc, però, que té opcions d’aconseguir l’ascens a la màxima categoria és el Línia 22 Stern Motor masculí. Els altres cinc són equips vinculats del Club Egara, l’Atlètic i el CD Terrassa i com a tals no poden pujar de categoria. Pujarà a Divisió d’Honor l’equip millor classificat dels vuit amb opcions a pujar (els altres vuit són conjunts vinculats). El segon amb opcions disputarà la promoció de permanència a doble partit amb el penúltim classificat de la lliga de Divisió d’Honor.
La Divisió d’Honor “B” masculina està integrada enguany per 16 equips, repartits en dos grups de vuit equips cadascun. En acabar la primera fase, el 14 de desembre, els quatre millors equips de cada grup disputaran la segona fase, on es lluitarà pel títol i per l’ascens. Els quatre primers d’aquesta segona fase disputaran la “final-four”. Els quatre últims de cada grup integraran el grup de vuit equips que lluitaran per la permanència.
Al grup 1, el Línia 22 Stern Motor i el Vallès tindran com a rivals dos conjunts madrilenys: la Real Sociedad 1927 i el CH Madrid Las Rozas, que acaba de baixar; un valencià, el San Vicente d’Alacant; un basc, el Jolaseta; el HC Sant Cugat i l’Iluro de Castelldefels.
En aquesta primera jornada, el Línia 22 visitarà aquest dissabte a les 15.30 hores el camp de la Real Sociedad 1927 de Madrid. Diumenge a les 11, el Vallès jugarà a Getxo davant del Jolaseta. A la mateixa hora, els dos primers equips d’ambdues entitats s’enfrontaran a Can Salas.
Pel que fa al grup 2, els altres dos representants terrassencs, l’Egara 1935 (vigent subcampió de la competició) i l’AD Rimas començaran la lliga també fora de casa. Els del Pla del Bon Aire s’estrenaran dissabte a les 17 hores a Barcelona davant del Pedralbes en un matx que serà una reedició de la passada final de la “final-four”, on els barcelonins es van imposar per 3 a 2 als del Pla del Bon Aire al Martí Colomer. Els de les Pedritxes, per la seva banda, debuten també dissabte a la mateixa hora al camp del Castelldefels.
Vallès i Egara femenins
El sistema de competició de la lliga de Divisió d’Honor “B” femenina és idèntic al de la masculina. La representació egarenca en aquesta lliga es limita, però, a només dos equips: Vallès i Club Egara. Dels 16 equips participants, només quatre són catalans.
El conjunt femení del Vallès és l’actual defensor del títol. Es va imposar per 3 a 1 al Castelldefels, que va pujar a Divisió d’Honor. En semifinals va batre per idèntic resultat al Club Egara. Ambdós equips semblen destinats a tornar a disputar la “final-four”.
Al grup 1, el Club Egara debutarà dissabte a les 15 hores al Pla del Bon Aire davant del Málaga Rincón de la Victoria, un nouvingut a la categoria. Completen el grup tres conjunts madrilenys (Sanse Complutense, CH Madrid Las Rozas i Pozuelo); dos valencians, Xaloc i Giner de los Ríos, i un segon equip català, el FC Barcelona.
Pel que fa al grup segon, el Vallès s’estrenarà també dissabte a les 15 hores amb el Valencia, un altre dels equips que va ser a la passada “final-four”. Completen el grup el Jolaseta basc, el San Fernando gadità, el Club de Campo de Madrid, el RGC Covadonga asturià, el San Vicente alacantí i el Sant Cugat.