El Línia 22 torna a la Divisió d'Honor "B"

El Línia 22 Stern Motor va obtenir l’ascens a la Divisió d’Honor “B” a la fase final celebrada en el camp municipal Via Fèrria de Castelldefels. El conjunt terrassenc estava integrat en el grup “B” i va quedar segon després de sumar un triomf i dos empats. En l’encontre pel tercer lloc, va golejar per 8 a 0 al Club Hockey Stick Getxo. A més del Línia 22 Stern Motor, l’altre equip que puja a la segona categoria del hockey espanyol és el Castelldefels, que es va imposar a la final per 5 a 1 al Taburiente.

En la primera jornada de la fase de grups, el conjunt terrassenc va empatar a dos davant del València HC. Es va avançar amb un gol de penal-córner de Josep Maria Bel, però va veure com els valencians capgiraven el marcador. Poc abans del final, Bel, de nou i de penal, va establir la igualada definitiva. Al segon encontre, el Línia 22 Stern Motor va vèncer per 3 a 1 al Castelldefels amb un gol de penal de Bel, un d’stroke per part de Pau Broto i l’últim de Toni Forrellat.

El tercer partit

En el tercer partit de la fase de grups, nou empat a dos, en aquest cas contra el CH San Fernando, Marc Ferrero i Pau Broto van ser els autors dels gols del conjunt terrassenc. El Línia 22 Stern Motor va disputar el matx per al tercer i quart lloc contra el conjunt basc i els va golejar amb les dianes de Martí Rodríguez, Joel Torres, Pau Rodríguez, Pau Galy i dues de Josep Maria Bel i Pau Galy.