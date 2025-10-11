El San Cristóbal, amb l’objectiu de sumar la seva tercera victòria

Sumar la tercera victòria consecutiva serà el repte del San Cristóbal a la sisena jornada de la lliga de la Tercera Federació, tot i que els de Cristian García rebran a casa a un dels favorits per l’ascens i actual líder de la classificació, el Badalona. Per a aquest compromís, que s’iniciarà diumenge a les 12 hores en el municipal de Ca n’Anglada, el tècnic dels parroquials perd a Joan Cervós i Max Llovera pels seus compromisos amb la selecció d’Andorra i Salva Torreño, per lesió. Tampoc hi seran Héctor Parrado i Grabulosa, que es recuperen de les seves respectives lesions, ni el centrecampista Àlex Fernández, lesionat a l’encontre contra el Cerdanyola i que podria estar allunyat dels terrenys de joc uns quatre mesos. Paul, per la seva banda, ja té l’alta.
Pau Serrat Susi, àrbitre de la delegació de les Terres de l’Ebre serà l’encarregat de dirigir aquest encontre davant d’un Badalona que és líder en solitari, amb dos punts, un més que un grup de quatre equips: FE Grama, l’Escala, Vilanova i l’Hospitalet. El conjunt que entrena Pedro Dólera ha obtingut fins ara un balanç de tres victòries i dos empats i no coneix la derrota encara, amb uns números positius en l’apartat golejador, set a favor i només dos en contra en els cinc partits disputats fins ara. Destaca la presència a la plantilla de l’exjugador del San Cristóbal, el davanter Tom Diawara.
Rival molt potent
Després de vèncer al Cerdanyola a casa i la remuntada la passada jornada al camp de la Montañesa, el conjunt egarenc intentarà continua sumant, si bé, avisa Cristian García, el rival és molt potent. “El Badalona té la millor plantilla de la categoria i són un equip amb una dinàmica professional i el seu objectiu és ser campions” i pujar directament a Segona Federació, va apuntar el tècnic dels parroquials.
L’entrenador terrassenc va dir també que el rival de demà té “molt bones individualitats” i el repte del seu equip serà “intentar minimitzar aquestes coses i dominar el partit per fer-los mal”. Cristian García va apuntar que “tot el que sigui guanyar ens reafirmarà la nostra idea i, més enllà de guanyar, el nostre equip fa moltes coses bé”.