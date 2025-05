El San Cristóbal cau a l'Hospitalet i ara depèn de l'ascens d'un equip català

El San Cristóbal no ha pogut vèncer al camp de l'Hospitalet i ha acabat la lliga a la quinzena posició, la que el podria condemnar al descens si no hi ha un ascens d'un equip català a la Segona Federació. Tot i que ha començat molt bé i s'ha avançat aviat amb un gol de Bafode, el conjunt de Cristian García no ha pogut evitar la reacció dels locals que han acabat guanyant per 4 a 1, una victòria que tampoc els hi ha servit per classificar-se per al "play-off" d'ascens.

Els parroquials han entrat millor en el partit i, en el minut 4, i en un contraatac de l'equip, Kevin ha servit la pilota a Bafode que, després d'entrar a l'àrea, ha fet un retall i ha creuat a gol. El 0 a 1 ha animat als visitants que han continuat oferint una molt bona imatge fins que, en una acció personal, l'Hospitalet ha empatat en el minut 11, per mitjà d'Álvaro Rivero.

Sense temps per pair el gol de la igualada, el San Cristóbal ha encaixat el 2 a 1, en el minut 14, Álvaro Rivero ha xutat i el refús de Carles Segura l'ha aprofitat Sanku per superar per alt al porter visitant. Carlos Olmo ha replicat amb un xut que ha aturat el porter local i, en el minut 21, de nou han marcat els riberencs, en una nova acció d'Álvaro Rivero, que ha assistit a Lluís Estebe, que no ha perdonat.

Ha estat a punt d'arribar el quart per a l'Hospitalet, en una jugada personal de Pol Ballesteros, que Carles Segura ha salvat enviant la pilota a córner. Poc abans del descans, i en un llançament de falta, Ricki ha rematat de cap fora per als egarencs. Amb 3 a 1, s'ha arribat al descans.

A la segona meitat, els de Cristian García han sortit amb energies renovades i han dominat durant els primers minuts. Carlos Olmo, amb un excel·lent xut, s'ha trobat la intervenció salvadora d'Aliaga, que ha refusat la pilota a córner. La contesta dels locals no s'ha fet esperar i, en una contra, Álvaro Rivero ha rematat, però Carles Segura ha desviat la pilota amb el peu.

Al quart d'hora d'aquest període, l'Hospitalet ha sentenciat, en una jugada particular de Pol Ballesteros, que ha batut per baixa a Carles Segura. Fins a la conclusió, els parroquials ho han intentat, si bé han creat poques ocasions, la més destacada, un xut de Bafode que ha sortit fora. La derrota deixa en suspens el possible descens compensat del conjunt egarenc a qui els altres resultats de rivals directes tampoc l'han acompanyat.

Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Ayoub (Marc Río, m. 30), Marco (Miguel Expósito, m. 63), Ricki, Joan Cervós, Max Llovera, Carlos Olmo, Bafode, Kevin (Padilla, m. 63), Mario Cantí (Peke, m. 46) i Jordi Ranera (Lamine, m. 46).