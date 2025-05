“Una vuitena plaça no és un desastre; és molt digne”

L’entrenador del Terrassa FC analitza la temporada de l’equip a una lliga es va acabar la setmana passada, amb una vuitena plaça i sense poder aconseguir l’objectiu que s’havia marcat el club, classificar-se per a una de les places de “play-off”.

Va arribar en una situació complexa, substituint l’entrenador que hi havia. Quin balanç fa de la temporada? Crec que el balanç és molt positiu. Era una situació complexa en la qual l’equip estava a la meitat de la taula i no feia bones sensacions, sobretot a nivell defensiu. Una de les coses que tenia com a objectiu era aconseguir que fóssim un equip sòlid, que tinguéssim una identitat reconeixible i crec que això s’ha aconseguit. Quan arribem érem el quart o cinquè equip més golejat i hem acabat sent el tercer equip menys golejat.

L’aspecte defensiu és el que més va millorar l’equip des de la seva arribada? És el més visual i en el que hi ha números que ho corroboren, que són les porteries a zero i encaixar pocs gols. Crec que li hem donat un aire fresc al club, i hem millorat coses, sobretot a nivell d’entrenaments, a nivell d’estat físic, crec que hem fet una bona feina. Hi havia falta de preparació física perquè hi havia jugadors amb lesions, jugadors que no podien jugar els 90 minuts i aquesta recta final de campionat hem vist un equip molt sencer, que físicament s’ha trobat bé i això també és un treball que igual no és mesurable, però que nosaltres hem notat.

L’objectiu del Terrassa FC era estar entre els cinc primers. S’ha estat a prop, però què ha faltat per aconseguir-ho? A Segona Federació mai ha acabat entre els cinc primers.

Però és l’objectiu que es marca el club. Hi ha equips amb molta solera. El Lleida ha quedat a la plaça de “play-out” i a priori és un equip molt potent. València “B”, Espanyol “B”.... estem parlant d’equips que s’han quedat fora del “play-off”. Crec que un vuitè lloc no és un desastre. És una classificació molt digna. S’ha competit bé, hem tret molt bons resultats i tothom no pot optar a aquest “play-off” i per fer-ho no sols has de tenir jugadors de talent, de qualitat, has de tenir un equip molt compensat en aquesta categoria, perquè aquesta categoria no sols t’exigeix jugar bé. No tots són camps grans, no són camps en perfecte estat.

Què més es necessita? És una categoria especial i has d’adaptar-te a això. Has de tenir jugadors per a tots els perfils. Amb talent, per descomptat, que juguin bé, però amb caràcter, agressius, que guanyin duels, que vagin bé en l’estratègia. És el mateix que els he comunicat als propietaris, que l’equip m’agrada, que hi ha una bona base, però hi ha coses que per a la categoria has de tenir i enguany no hem tingut.

Canviaria alguna de les decisions que ha pres aquesta temporada? Bé, a veure, sempre a posteriori has de fer introspecció, has d’analitzar-te. Evidentment, totes les meves decisions no han estat correctes, ni perfectes, ni crec que les de cap entrenador. I sobretot quan has perdut partits. Clar que m’he confós en partits, m’he confós en canvis, i m’he confós també segurament en algun plantejament, però això és el futbol, i en el futbol no sols s’equivoquen els jugadors, els entrenadors també ens equivoquem i cal aprendre d’això.

Li va passar també l’any passat bastant a l’equip, la manca de regularitat. L’equip té un perfil molt concret i aquesta categoria no entén d’un equip amb un perfil molt concret perquè després et trobes molts camps diferents, molts contextos i escenaris molt diferents que aquest perfil de jugadors no se sap adaptar. Nosaltres hem de ser un club que ens adaptem a qualsevol circumstància de la categoria. Curiosament, les males ratxes han començat en camps on no hem aconseguit ser competitius.

La Segona Federació, però, és una categoria molt dura. És duríssima. Nosaltres vam anar al camp de l’Alzira en l’última jornada de la primera volta i si guanyava es col·locava líder i ha acabat baixant. La Peña Deportiva amb un molt bon equip ha acabat baixant, el Lleida ha acabat en zona de “play-out”. Aquí es va marcar l’objectiu del “play-off”, d’acord, però cal estar orgullosos amb la segona volta que hem fet, amb la puntuació que hem fet, perquè hi ha equips amb molta solera, amb objectius molt ambiciosos, amb jugadors molt potents que han perdut la categoria. El Terrassa FC, en quatre anys, no ha aconseguit estar al “play-off”. Cal saber per què, i intentar aquesta gesta la pròxima temporada, però sabent en l’escenari que ens trobem i la complicació que té aquest grup.

Parlem una mica del futur. Va manifestar al final del darrer partit de lliga que es veu capacitat per seguir. El club és perfecte per treballar i el que més m’agrada són les possibilitats que té. El dia a dia és bo, no hem patit cap retard quant a cobraments, que això és molt important per mantenir una bona situació anímica dels jugadors i tot el que s’ha demanat per intentar millorar el nivell de la plantilla, no hi ha hagut cap però, i ens han posat tots els mitjans perquè ens trobem a gust. M’agradaria seguir, sempre que continuï d’aquesta manera.

Han parlat o s’han instat a parlar amb els propietaris? No ens hem instat a parlar en aquests pròxims dies. Tinc bones sensacions amb ells i en aquests pròxims dies crec que es decidiran les coses.

L’anunci de la venda del club, va semblar que reanimava a l’equip. Com es va viure per dins? El que necessita el club és estabilitat. Des dels propietaris, des de la institució fins als jugadors necessitem estabilitat perquè és fonamental per poder rendir i poder estar centrat en el teu treball. La venda és veritat que ens va fer espavilar, perquè això és així, quan es va anunciar la venda a nivell de jugadors i cos tècnic, se’ns va encendre un xip i ens vam dir que això se’ns acaba, que la cosa es complica.

A nivell d’afició, el Terrassa FC té un nombre de fidels molt fidels, però a la ciutat li costa respondre. El sorprèn? Em sorprèn perquè hi ha altres clubs a Catalunya que, amb menys capacitat i menys possibilitats omplen estadis i tenen aquesta empenta de l’afició. També és veritat que nosaltres hem de donar l’al·licient a l’afició, els motius per a venir al camp. Crec que l’afició està adormida i estic convençut que, si l’equip està a dalt, respondrà.

Pocs equips tenen un escenari com l’Estadi Olímpic. El vaig inaugurar amb el Teruel, un partit que va quedar 0-0 i em vaig quedar impressionat. És preciós i hauríem d’intentar omplir-lo. Seria espectacular.

Tot i que la competició oficial es va acabar per al Terrassa FC, la plantilla continuarà amb algunes sessions d’entrenament fins al pròxim dia 23 de maig. El tècnic aragonès Víctor Bravo mantindrà les sessions preparatòries, si bé els jugadors només treballaran els dimarts, els dimecres i els dijous, al matí. Posteriorment a aquesta data, els integrants del conjunt terrassista iniciaran el seu període de descans, molts amb el seu futur sense decidir, ja que acaben contracta en les pròximes setmanes. De moment, no hi ha notícies de si l’entrenador continuarà al front del Terrassa FC i en els pròxims dies s’espera alguna novetat en aquest sentit. Tot i que ja han aparegut possibles reforços, com el retorn d’Adri Lledó, no s’ha fet cap anunci oficial.