L'Atlètic deixa escapar un 2 a 0 en els set minuts finals i empata a casa amb el Club de Campo

Atlètic i Club de Campo han protagonitzat aquest diumenge al camp Josep Marquès un dels millors partits de la temporada, que ha acabat amb un 2 a 2. A la primera meitat, els de Roger Pallarols han practicat un hockey de moltíssim nivell, però els madrilenys han pressionat millor a la represa i s'han acabat enduent un punt, que allunya l'Atlètic de les seves aspiracions d'acabar la lliga en primera posició. Només s'havien jugat vuit minuts quan Pepe Cunill, un dels millors juntament amb el porter Joan Ramon Avilés, ha fet l'1 a 0 de penal-córner.

Ja amb els d'Edu Aguilar bolcats en atac, una contra ha permès Marc Escudé fer el 2 a 0. Ha continuat insistint, però, el Club de Campo, i ha marcat dos gols en només tres minuts. Enrique Zorita ha retallat distàncies al 53 en un clar stroke i Ignacio Abajo ha establert el 2 a 2 definitiu al minut 56.

Quan falten dues jornades per tancar la fase regular, el Polo acumula 52 punts, el Club de Campo 48, l'Atlètic 47 i el Júnior 41. Diumenge vinent, l'Atlètic visitarà el Polo, però ja no depèn d'ell per acabar primer. Té assegurada la tercera posició, però aspira encara a ser primer o segon. Tot sembla indicar que les semifinals de la "final-four" seran Polo-Júnior i Atlètic-Club de Campo.

En un duel ja intranscendent per als de Jordi Fitó, el CD Terrassa s'ha imposat per 2 a 1 al Júnior de Sant Cugat, que acabarà la lliga en quarta posició. Pablo Espino ha posat per davant els d'Oriol Torras al minut 13, però els de Fitó han reaccionat amb un stroke transformat per Enric Miralles al minut 40 i un gol de Ferran Navarrete al 52.

El Club Egara, per la seva banda, ha perdut per 2 a 1 a San Sebastián de los Reyes davant del Sanse Complutense. Lautaro Ferrero ha obert el marcador de penal al minut 17, Albert Font ha empatat al 46 per als d'Andrew Wilson i Eduardo González Mesones ha establert al 58 el definitiu 2 a 1 per als madrilenys.