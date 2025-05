L'Atlètic s'imposa per 4 a 3 al Júnior

L'Atlètic ha fet els deures aquest dissabte en la dinovena jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina imposant-se per 4 gols a 3 al Josep Marquès davant d'un dels equips que seran a la "final-four", el Júnior de Sant Cugat. Pepe Cunill ha anotat al minut 5 el primer penal-córner dels de Roger Pallarols. En el següent atac, Diego Lucaccioni ha empatat per als santcugatencs, però al 10, una internada sorpresiva a l'àrea del central Jan Valldeperas ha significat el 2 a 1.

Una acció similar, protagonitzada aquesta vegada per Jordi Bonastre, ha acabat en el 3 a 1. No s'han rendit els d'Oriol Torras i Aleix Bozal ha retallat distàncies de penal al minut 24, resultat amb el qual s'ha arribat al descans. Als cinc minuts de la represa, Àlex Duran ha establert el 3 a 3 en un altre penal. El gol de la victòria dels egarencs l'ha anotat Pol Cabré-Verdiell, també de penal, quan faltaven vuit segons per tancar el tercer període.

L'aprofitament dels penals-córner ha estat excel·lent en aquest duel. L'Atlètic ha marcat dos dels quatre que ha llançat i el Júnior dos de tres.

A les Pedritxes, CD Terrassa i Club de Campo han protagonitzat un duel molt equilibrat, que ha acabat decantant Álvaro Iglesias amb un solitari gol al minut 37 pel bàndol visitant.

El Club Egara, per la seva banda, s'ha imposat per 2 a 3 al camp del cuer, el CH Madrid las Rozas. El local Rodrigo de los Mozos ha avançat els madrilenys al quart d'hora de joc. El marcador ja no es mouria fins als sis minuts finals, quan Jan Clapés ha empatat de penal-córner. Quan faltaven 116 segons, Álex Dávila ha fet el 2 a 1 per als madrilenys, que no han sumat encara cap punt. 32 segons després, Jordi Farrés ha empatat i amb el temps acabat, Bruno Ávila ha fet el 2 a 3 de penal-córner.

Lidera la classificació el Polo amb 49 punts, per 47 del Club de Campo, 46 de l'Atlètic i 41 del Júnior. Si l'Atlètic bat aquest diumenge a Can Salas el Club de Campo, se situarà segon amb 49 punts a falta de dues jornades.