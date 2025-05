Victòries còmodes a domicili d'Egara i Atlètic a la lliga femenina

Jornada rodona per al Club Egara i l'Atlètic Terrassa a la lliga de Divisió d'Honor femenina. El Club Egara s'ha imposat per 0 a 3 a San Sebastián de los Reyes davant del Sanse Complutense i l'Atlètic per 1 a 4 a Santander contra el Sardinero. El CD Terrassa, per la seva banda, ha caigut derrotat per 2 a 0 a Donosti davant la Real Soceidad.

Quan queden dues jornades per tancar la lliga regular, el Club de Campo continua liderant la classificació amb 45 punts, per 40 d'Atlètic i Club Egara. Dos punts per sota se situen Júnior i Polo.

A la capital càntabra, les del Pla del Bon Aire han obert el marcador al minut 37 en una diana de la migcampista Berta Muñoz. Al 40, Sofía Keenan ha fet el segon. Per si hi havia dubtes, la mateixa Keenan ha establert el 0 a 3 definiu en el primer minut del quart i darrer període.

L'Atlètic, per la seva banda, ha guanyat també de tres, en aquest cas al camp del Sardinero. L'argentina Julia Gomes, autora de dos gols, ha fet el 0 a 1 de penal al minut 3. Esther Clotet ha anotat el segon abans de tancar el primer període. Al 27, Núria Carles ha fet el tercer de penal. Ja al quart període, la local Diana Geijo ha retallat distàncies, però de nou Gomes ha marcat, establint l'1 a 4 definitiu.

El CD Terrassa, que ja no es juga res, ha caigut per 2 a 0 al camp de la Real Sociedad amb un gol de Jone Alba al primer quart i un altre de Luciana Molina a l'últim.