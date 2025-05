El vestuari: el punt clau perquè la Fira sigui un veritable viatge al passat

La Fira Modernista sempre significa que els carrers de Terrassa s'omplen de contrastos entre el que és contemporani i el que és d'una època anterior. Aquesta edició no ha estat diferent, però cada vegada més persones s'engresquen i es vesteixen d'època per contribuir a aquesta tornada al passat momentània.

Hi ha dues corrents a l'hora de triar la roba que vols utilitzar per caracteritzar una persona de l'època modernista: o bé aconsegueixes roba de proletariat o bé et decantes per la moda de l'alta burgesia. La tria no és gens fàcil, i ni molt menys ho és aconseguir l'aura que la gent d'aquells temps tenia. Tot i això, cada vegada hi ha més persones que estudien, i molt, perquè de veritat sembli que hi ha hagut algun tipus d'esquerda entre l'espai-temps que hagi transportat persones del segle passat pels carrers del 2025.

L'Ana de la Cruz i la seva parella, en Ramon Queralt, són d'aquestes persones que cuiden tots i cadascun dels detalls quan acudeixen a fires modernistes com la de Terrassa. Venen des de Reus i és la tercera vegada consecutiva que acudeixen a la Fira, aquesta vegada amb les seves dues gosses llebreres blanques, que també formen part de la 'performance'. La raça no està triada a l'atzar: els llebrers eren els gossos caçadors de la noblesa i l'alta burgesia del 1900, per això són perfectes per fer una recreació totalment fidedigna a la realitat històrica. "Són les veritables estrelles. Els fan més fotos a elles que a nosaltres", ha rigut de la Cruz.

Ella és modista especialitzada en el modernisme, y és precisament el seu ofici el que l'ha convertit en una fidel seguidora d'aquest tipus de fires. "Em diverteixo moltíssim, fent aquestes coses, i a més conec a molta gent", ha explicat Ana de la Cruz. Gràcies a la seva professió, es pot fer els seus propis vestits. El que ha confeccionat per a aquesta ocasió ha estat de color lila amb detalls en negre i un tocat on es capgirava la paleta, el color principal era el negre i el secundari el lila. "Intento que el vestuari sigui el més rigorós possible. El d'avui l'he recreat a partir d'un vestit del 1890 que està exposat al Museu de Nova York, per exemple", ha apuntat de la Cruz, que afirma que també es fixa en altres qüestions de la seva aparença, com és el maquillatge i les joies, i fins i tot porta complements de l'època modernista de veritat, com els seus impertinents, un regal que va fer-li el seu marit.

L`Ana de la Cruz i en Ramon Queralt han fet unes xerrades sobre vestuari femení i sobre protocols i comportaments modernistes

Lluís Clotet

En Ramon Queralt, per la seva banda, també cuida el seu estil. Anava amb un conjunt gris clar, un barret de feltre del mateix color i un bastó típic de les classes més adinerades de l'època. Tot i ser un vestuari més senzill que el de la seva dona, Queralt també ha cuidat els detalls de la seva aparença. Ha deixat créixer la seva barba i el seu bigoti i els ha retallat al més pur estil modernista. A més, també ha hagut de canviar un dels complements que porta al seu dia a dia, les ulleres. "Fa poc vaig comprar-me unes lentilles per no haver d'anar amb les ulleres a les fires, ja que trencaven l'estètica totalment", ha assenyalat l'home, que ha detallat que les seves ulleres són de pasta i molt gruixudes i, per tant, no casen de cap manera amb la temàtica modernista.

Tots dos han dut a terme unes xerrades a la Casa de l'Esport (l'antic edifici de l'Ajuntament de Terrassa) on han tractat els seus temes forts: la moda femenina modernista per part de l'Anna de la Cruz i el protocol de vestimenta i comportament per part del Ramon Queralt. En el cas d'ella, sobretot se centra en els patrons, colors i complements del vestuari i les formes de fer els vestits de les dones burgeses del modernisme.

En Ramon, en canvi, ha donat consells als homes sobre els codis de vestimenta, però també de conducta, del modernisme. "Molts homes arriben a un lloc tancat i es deixen el barret posat. Error. El primer que has de fer és treure-te'l", ha exemplificat, i ha afegit que els dos petons només s'utilitzaven entre companys de relació, però no amb persones que s'acaben de conèixer. "Amb desconeguts, protocol·làriament es faria el simulacre de petonet a la mà i ja està, això sí, sempre que te l'ofereixi ella", ha apuntat Queralt. "Procurem rigorositat, sobretot", ha sentenciat.