La vida de Lluís Muncunill, segons la IA

La intel·ligència artificial (IA) per excel·lència, el ChatGPT no podia fallar a l’hora d’identificar la icona del modernisme terrassenc. “Darrere d’aquest paisatge modernista, ple d’edificis singulars, amb formes sinuoses, teulades ondulants i finestres que semblen obres d’art, hi ha un nom clau: Lluís Muncunill i Parellada (1868-1931), l’arquitecte que va transformar la fesomia de Terrassa”.

El consultor digital reconeix els seus orígens a Murillo de Gállego, però destaca que es va establir des de molt jove a la nostra ciutat, i “ja als 26 anys, es va convertir en arquitecte municipal de Terrassa. El seu càrrec li va permetre impulsar una arquitectura funcional i estèticament innovadora, tot integrant el llenguatge del Modernisme català”.

Explica també el context que vivia Terrassa, dient que “en un moment en què la ciutat vivia un fort creixement econòmic gràcies al tèxtil, ell va saber conjugar la funcionalitat de les fàbriques amb l’elegància del modernisme, fent de les naus industrials autèntiques obres d’art”.

El més destacat, potser, és que quan tots pensem en la Masia Freixa com a la gran obra de Muncunill, el ChatGTP diu que “el seu edifici més emblemàtic és sens dubte el Vapor Aymerich, Amat i Jover”. Ara bé, també té un record per la Masia: “A ell devem edificis com la Masia Freixa —una antiga fàbrica reconvertida en residència particular amb influències gaudinianes—, la Casa Alegre de Sagrera, o l’antic Mercat de la Independència”.

La IA tanca el seu text recollint que “Muncunill no només va construir edificis: va construir identitat. I Terrassa, fidel al seu esperit, cada any la celebra a la Fira Modernista”.