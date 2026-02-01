El San Cristóbal fa mèrits per a més, però cau per la mínima

Feia set partits que el San Cristóbal no perdia i podia haver perllongat aquesta dinàmica, però ha caigut en el municipal de Ca n'Anglada contra el Peralada, per un ajustat 0 a 1. Els de Cristian García han fet mereixements per sumar algun punt i, a pesar de tot, no han pogut concretar les seves oportunitats per empatar davant d'un rival ben posicionat i amb una pressió molt alta. El pròxim compromís dels parroquials serà diumenge vinent, a partir de les 12 hores, en el camp del Cerdanyola.
Els terrassencs han sortit millor i, en el minut 4, han pogut avançar-se en el marcador en una falta executada per Raúl Pérez que Raúl Ferrer ha rematat de cap al pal de la porteria visitant. Poc després ho ha provat Raúl Pérez amb una centrada-xut que ha sortit fora. El Peralada també ha pogut marcar en una pèrdua en el centre del camp que ha aprofitat Master Omar, però el xut del davanter dels gironins ha anat a la base del pal de la porteria del San Cristóbal.
Poc després, Callís ha tingut una ocasió per als visitants, però la defensa ha rebutjat la pilota. La rèplica dels parroquials ha sigut un xut alt de Joan Cervós, després d'una llarga elaboració de l'equip. I, en el minut 26, el Peralada ha marcat l'únic gol de l'encontre, en una nova pèrdua al mig del camp dels locals que ha acabat culminant Biel amb un xut que, tot i que el porter Carles Segura ha tocat la pilota, ha acabat entrant a dins de la porteria.
Fins a arribar al descans, hi ha hagut algunes aproximacions. Gallo, en un córner, ha rematat fora per als gironins i ha contestat Raúl Pérez amb un xut llunyà que ha aturat el porter Arnau. En el minut 45, Raúl Pérez ha tornat a llançar una falta i Carlos Olmo ha rematat fora de cap. Amb avantatge per als visitants, ha finalitzat el primer temps.
A la segona meitat, els de Cristian García ho ha intentat de totes les maneres possibles i han disposat de bones opcions per, com a mínim, empatar, però no ha estat possible. El San Cristóbal ha tingut la pilota en el seu poder i ha continuat buscant la porteria contrària sense aconseguir-ho. Mario Cantí, en un tir que la defensa ha refusat a córner i Carlos Olmo, en una rematada de cap després d'un llançament de cantonada que ha sortit fora, ho han provat sense èxit.
Rami, amb un xut que ha sortit fora, també ho ha intentat per als visitants i, una estona més tard, Bafode, de cap, ha rematat fora un nou intent des de la cantonada. En el tram final del matx, Pol Blay ha posat a prova al porter local Carles Segura, que ha enviat a córner un bon xut del centrecampista visitant i Jordi Ranera ha rematat fora per ben poc una bona acció dels parroquials.
En els últims instants, la insistència del San Cristóbal li ha permès gaudir de bones ocasions per empatar, sense sort. Konu, de cap, ha rematat fora un bon servei de Paul. Després, cap jugador dels locals ha pogut resoldre un embolic a l'àrea que semblava que seria l'1 a 1 i, en última instància, Joan Cervós ha xutat fora per molt poc.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño (Paul, m. 77), Carlos Olmo, Raúl Ferrer, Joan Cervós, Max Llovera, Hugo García (Adrià Alsina, m. 58), Raúl Pérez (Mario Cantí, m. 46), Marc Río (Jordi Ranera, m. 77), Bafode i Konu.