L'exentrenador de l'equip de bàsquet del FC Barcelona, el terrassenc Joan Peñarroya, ja té nou equip per entrenar. Es tracta d'un dels grans del bàsquet europeu, el Partizan de Belgrad. Peñarroya ocuparà la vacant que ha deixat en el club serbi un vell conegut de l'afició catalana, l'extècnic del Joventut de Badalona Zeljko Obradovic.
Peñarroya va ser acomiadat del Palau Blaugrana el 9 de novembre. Després de dues setmanes de rumors diversos, el Partizan acaba de fer oficial el seu nomenament. Ha signat per aquesta temporada i la vinent, concretament fins al 30 de juny de l'any 2027. El conjunt de Belgrad ocupa la dissetena posició a l'Eurolliga amb un balanç de sis victòries i 11 derrotes.
Joan Peñarroya, nascut a Terrassa fa 56 anys, va començar com a entrenador al CB Olesa i el Navàs, a la lliga EBA. L'any 2010 va fitxar pel Bàsquet Andorra, equip al que pujaria quatre anys després a la Lliga ACB. Quatre anys més tard, la temporada 2028-2019, va fitxar pel Baxi Manresa, d'on marxaria al San Pablo Burgos, el Valencia Basket i el Baskonia.
El 14 de juny del 2024 va fitxar pel FC Barcelona. Tenia contracte fins al juny del 2026, però el van fer fora el passat 9 de novembre.