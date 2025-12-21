L'equip masculí del CN Terrassa, campió de la Copa d'Espanya de clubs de natació

Gran èxit dels equips masculí i femení del Club Natació Terrassa en la Copa d'Espanya de clubs de natació. A la competició de Divisió d'Honor, que s'ha tancat aquest diumenge a les instal·lacions de Can Llong de Sabadell, el conjunt que prepara Raúl Navalón s'ha adjudicat la victòria. Es tracta del segon títol dels egarencs, que ja havien guanyat aquesta competició l'any 1996 a Madrid.
El CN Terrassa s'ha proclamat campió amb un total de 610 punts, per davant de l'amfitrió CN Sabadell, subcampió amb 607,50 punts. Ha tancat el podi el CN Sant Andreu amb 562,50 punts.
Descendeixen el CDN Bidasoa i el EM L'Olivar en categoria masculina i el CDN Bidasoa i el CN Palma en categoria femenina.
L'equip femení ha pujat
D'altra banda, el conjunt femení del CN Terrassa ha assolit l'ascens a la màxima categoria, la Divisió d'Honor, després d'imposar-se a la competició de Primera Divisió, que s'ha tancat també aquest diumenge a la ciutat gallega de Pontevedra. Les egarenques han totalitzat 1.309 punts, per 1.187 del CD El Valle, que s'ha classificat segon. La tercera posició ha estat per al CN Santa Olaya amb 1.129,50 punts.