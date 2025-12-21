El San Cristobal s'abona a l'empat i suma un nou punt davant la FE Grama

El San Cristóbal ha acabat l'any amb un empat a casa davant de la FE Grama, el quart consecutiu a la lliga. Els de Cristian García han marcat primer, però un penal rigorós, poc abans del descans, ha suposat la igualada definitiva. Ara, els parroquials inicien un període de descans per les festes de Nadal, però el dia 3 de gener tornaran a la competició oficial, visitant l'Europa "B" en el Nou Sardenya.
La FE Grama ha començat molt millor i ha gaudit de dues bones oportunitats que no ha pogut concretar. Primer ho ha provat Orella, amb un xut que ha acabat en un córner a favor dels visitants. I, després, la més clara, en una errada defensiva dels locals que ha aprofitat Padillo. El seu xut, que havia superat al, porter Tapia, l'ha desviat sota pals el defensa Ricki Calamardo.
I quan millor estaven els colomencs, ha arribat l'1 a 0, en una bona combinació del San Cristóbal. Bafode ha servit en llarg a Salva Torreño que ha centrat, però un defensa ha refusat. Mario Cantí ho ha tornat a intentar i la pilota ha quedat a peus de Konu, que ha batut al porter Guiu. Amb el gol, els parroquials han jugat els seus millors minuts i han disposat de dues bones ocasions, amb els xuts de Carlos Olmo, que ha sortit fora per ben poc, i de Mario Cantí, que ha aturat el porter de la FE Grama.
El partit s'ha equilibrat i cap dels dos equips ha tornat a tenir possibilitats per marcar. En una acció aïllada, ha arribat un fora de banda per als visitants que ha acabat amb una acció en què l'àrbitre ha xiulat penal sobre Martín. La decisió, rigorosa, ha provocat les protestes estèrils dels egarencs. El mateix Martín, enganyant a Tapia, ha establert l'empat a un. En el temps afegit, ho ha provat Bafode, però la defensa ha rebutjat el seu tir.
A la segona meitat, el San Cristóbal ha fet alguns canvis en el seu sistema i s'ha trobat millor que el seu rival sobre el terreny de joc. Tot i això, ha avisat primer el visitant Padillo. Han contestat els parroquials, amb intents de Max Llovera i Mario Cantí que han sortit fora. Martín de cap, també ho ha provat per part dels colomencs, poc abans que Joan Cervós rematés fora una bona ocasió, després de rebre de Hugo García, que havia caçat un refús en un llançament de falta.
En el minut 70, els terrassencs han reclamat un penal sobre Paul, que ha semblat bastant clar, però l'àrbitre de l'encontre no ho ha considerat així. En el tram final del partit, el San Cristóbal ha tornat a la càrrega i Adrià Alsina, amb un potent xut que ha sortit fora, ha estat a punt de decantar la balança a favor dels parroquials. I, després d'una bona combinació de l'equip, també ho ha intentat Joan Cervós, però la pilota ha sortit fora.
Pel San Cristóbal han jugat: Tapia, Salva Torreño, Max Llovera, Carlos Olmo, Ricki (Raúl Pérez, m. 46), Joan Cervós, Guillem (Paul, m. 64), Hugo García, Mario Cantí (Adrià Alsina, m. 78), Bafode (Marc Río, m. 74) i Konu.