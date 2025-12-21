Tres terrassencs en la victòria d'Espanya davant dels Estats Units

L'esperat partit de la Christmas Cup entre les seleccions masculines de waterpolo d'Espanya i els Estats Units ha omplert de gom a gom aquest diumenge la piscina de l'Àrea Olímpica. L'afició egarenca no ha fallat en aquest compromís amistós que enfrontava el vigent campió del Món i el medallista de bronze dels Jocs Olímpics de París 2024.
Entre els 14 waterpolistes convocats per David Martín han brillat amb llum pròpia els tres waterpolistes terrassencs: Álvaro Granados (Pro Recco), Bernat Sanahuja (Barceloneta) i Albert Sabadell (CN Terrassa). Granados ha anotat dos gols i Sanahuja i Sabadell un cadascun.
Si divendres al vespre els espanyols es van imposar per 16 a 8 en el duel celebrat a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona, aquest diumenge s'ha repetit la victòria espanyola, però per un més ajustat 18 a 14.
Els de David Martín han començat forts. Als 23 segons, Albert Sabadell inaugurava a casa el marcador. Els amfitrions han tancat el primer període amb un clar 4 a 1, que convidava a pensar en una golejada. Però els nord-americans han anat de menys a més i han aconseguit empatar a set gols abans d'arribar al descans.
Continua la igualtat
El tercer període ha estat eminentment ofensiu, amb constants intercanvis de gols en ambdues porteries. L'electrònic s'ha anat ajustant i les diferències han estat mínimes. Al minut 5, un gran llançament de Bernat Sanahuja sobre la botzina ha significat l'11 a 10. S''ha tancat el tercer acte amb el duel de nou empatat, aquesta vegada a 12 gols.
Els espanyols han posat una marxa més i han manat en el quart període. Álvaro Granados ha anotat el seu primer gol a cinc minuts del final (14-13) i el segon a 88 segons pel final (17-14). Els de Martín s'han mostrat més frescos i han acabat signant un parcial de 6 a 2, trencant així la igualtat.
Al descans del matx, els espectadors han pogut gaudir amb l'actuació de l'equip espanyol de natació artística, que ha realitzat un exercici amb set acrobàcies a la piscina, encapçalades per la seva seleccionadora, Andrea Fuentes.