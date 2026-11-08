Duel d’alt voltatge del San Cristóbal en el camp del penúltim

L’eliminatòria de la Copa Catalunya que va superar el San Cristóbal va suposar una pausa a una mala dinàmica a la lliga de la Tercera Federació, que torna amb la disputa de la novena jornada. Els parroquials, que són cuers de la classificació amb vuit punts, visiten diumenge el Vilassar de Mar, que és penúltim amb només un punt més respecte als egarencs. Es tracta, doncs, d’una oportunitat per refer-se després de les darreres derrotes, alguna molt dolorosa, i mira de recuperar per fugir de la part baixa de la taula classificatòria.
El partit es disputarà diumenge a partir de les 17.30 hores en el municipal Xevi Ramon i el dirigirà el col·legiat barceloní Xavier Montava Baqué. Per a aquest compromís, el tècnic Cristian García no podrà alienar a dos jugadors sancionats, Jonathan Linares i Max Llovera i tampoc entraran en la convocatòria els jugadors lesionats Arnau Roca, Kemo i Toni Vargas.
Sobre l’estat de l’equip davant d’aquesta cita tan important, i tenint en compte els mals resultats a la lliga, Cristian García va manifestar que “arribem amb millors condicions emocionals”, sobretot amb el resultat positiu a la Copa Catalunya, i va afegir que “l’objectiu és sumar, encara que sigui un punt, per seguir millorant”. Respecte al Vilassar de Mar, el tècnic del San Cristóbal va apuntar que “és un equip molt semblant a nosaltres” i va agregar que “té bons jugadors, però els hi està costant en aquest inici” de la competició.
Sumar una victòria
L’entrenador dels parroquials va declarar també que el partit de diumenge “és un duel important per poder sumar una victòria” que és necessària per al seu equip, i més tenint en compte “les dificultats que estem tenint” per obtenir victòries. Fins ara, el conjunt terrassenc ha guanyat dos partits dels nous que ha disputat, n’ha empatat dos, tots dos com a local, i n’ha perdut un total de cinc, dos d’ells encaixant cinc gols en contra, a casa amb la FE Grama i a fora amb el Martinenc, i un, en el camp del Badalona, per 4 a 0.
El balanç dels parroquials lluny del camp municipal de Ca n’Anglada és de tres punts en quatre partits, gràcies a tan sols una victòria, la que va aconseguir en el camp de l’Europa “B” per un ajustat 0 a 1. La resta d’encontres com a visitant, els egarencs els han finalitzat amb derrota. el balanç golejador dels de Cristian García en aquestes quatre jornades no és gens positiu i només han marcat tres gols i n’han encaixat onze.
Per la seva part, el Vilassar de Mar, dels quatre encontres disputats com a local, n’ha guanyat dos i n’ha perdut dos. Els maresmencs han marcat sis gols i n’han rebut vuit en aquests quatre encontres.