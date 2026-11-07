Continuar creixent, el repte del Terrassa FC

Perllongar la bona ratxa de resultats és l’objectiu d’un Terrassa FC a l’alça i que visita el Peña Sport a la localitat navarresa de Tafalla. Els d’Oriol Alsina, que han sumat onze punts dels últims quinze possibles i ocupen la quarta plaça de la classificació, en zona de “play-off”, intentaran continuar pel mateix camí i sumar tres punts per mantenir-se en la carrera per la primera plaça, que ara ostenta el Barça Atlètic.
El conjunt navarrès és novè, amb dotze punts, a sis de distància de l’equip terrassenc i fa dos anys que no perd com a local. Aquesta temporada ha jugat quatre partits a casa, amb un balanç de dues victòries i dos empats. L’encontre, que començarà avui a les 16 hores en el camp municipal de San Francisco, el xiularà l’àrbitre Pablo Ibáñez Campo, que pertany al Comitè Càntabre.
El tècnic terrassista, que no podrà disposar de tres atacants com Max Marcet, Sergio Montero i Guti, tots tres lesionats, va assegurar que “tots els partits són diferents, aquest també ho serà, i esperem sortir guanyadors” si s’afronta “amb molta mentalitat, i amb molt de treball”.
Alsina va dir que “sabem que ningú ens regalarà res i que hem de treure la millor versió nostra sempre per guanyar els partits” i, si s’aconsegueix, tot i que sempre pot haver-hi un accident, “molt pocs equips ens podran guanyar”.
Del conjunt navarrès, l’entrenador maresmenc va recordar que “és un equip que fa dos anys que no perd un partit a casa seva”, però va afegir que, “si analitzem individualment, crec que nosaltres tenim futbolistes que marquen diferències en la categoria i ho hem de demostrar, sobretot en camps com aquest”. El repte, segons Alsina, és anar per la victòria “des del primer minut” de l’enfrontament.
Gespa natural
Sobre el terreny de joc, el tècnic del Terrassa FC va explicar que “és un camp de gespa natural, millor que l’últim que vam estar. De fet, vam anar-hi fa dues setmanes, veient en directe el partit que van jugar amb el Reus, i el camp estava bé, potser la gespa era un pèl alta. Hi ha un bon ambient de futbol i hem d’adaptar-nos el millor possible”.
Pel que fa a les baixes, totes de jugadors de perfil atacant, va dir que “per això tenim una plantilla com la que tenim, i els jugadors que no són tan habituals han de demostrar que estan al mateix nivell que els que no hi són”.
També va fer referència al davanter romanès Gabriel Iancu, el nou fitxatge. “El club sempre intenta millorar. Ens han portat un punta, i ens anirà bé perquè ell agafi el ritme, ens conegui a nosaltres, nosaltres a ell. És un futbolista top, que ha tingut un nivell molt alt, i ara ha de demostrar que segueix amb aquest esperit i amb aquest nivell”, va detallar.