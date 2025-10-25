El San Cristóbal no pot badar a casa

El balanç de dues derrotes consecutives obliga al San Cristóbal a no fallar aquest diumenge en el municipal de Ca n’Anglada. Els parroquials reben, a partir de les 12 hores, a un nouvingut a la categoria, un Can Vidalet que ha sumat fins ara set punts, un menys que els terrassencs. Per a aquest compromís, que arbitrarà el col·legiat osonenc Pol Curiel Riera, el tècnic Cristian García recuperarà al lateral dret Salva Torreño, mentre que continuaran de baixa els lesionats Àlex Fernández, Héctor Parrado, Grabulosa i Raúl Pérez.
“Per a nosaltres és un partit molt important, després de les dues derrotes de les dues úiltimes jornades”, va assenyalar l’entrenador del San Cristóbal. L’objectiu és “fer-nos forts a casa” contra un Can Vidalet que considera que “és un rival de la nostra lliga”.
Del conjunt d’Esplugues de Llobregat, el tècnic dels parroquials va manifestar que “és un equip que té una bona proposta amb la pilota” i l’objectiu dels seus ha de ser “saber contrarestar-ho”.
Fins ara, el San Cristóbal ha disputat tres encontres de lliga com a local, amb tres resultats diferenciats: un triomf contra el Cerdanyola, un empat davant del Vic i una derrota amb el Badalona. El repte és tornar a assaborir la victòria.