El San Cristóbal s'imposa 6-3 al Mollerussa

El San Cristóbal s'ha imposat al municipal de Ca n'Anglada a un CFJ Mollerussa que no ha guanyat encara cap partit de lliga. Els de Cristian García han signat un 6 a 3, el resultat més ampli de la temporada.
En una primera part molt intensa s'han vist fins a cinc gols. Quan només s'havien disputat set segons de partit, una ràpida acció del Mollerussa per la dreta de l'atac ha acabat en el 0 a 1. Escuri s'ha escapat pel mig i ha batut Carles Segura quan la majoria d'espectadors encara no havien ocupat les seves localitats. El visitant Alfa ho ha tornat a intentar al minut 2. La reacció del San Cristóbal, però, ha trigat ben poc. Al 4, Bafode ha rebut a la frontal de l'àrea, ha retallat i ha batut el porter visitant Batalla amb un potent xut a mitja alçada.
El San Cristóbal intentava tenir el control del partit, però el Mollerussa no es limitava a defensar-se i generava també perill a la contra. Al minut 9, l'autor del primer gol, Escuri, ha fet el segon amb un gran xut que s'ha allotjat a l'escaire. Tres gols en menys de deu minuts.
Conforme el partit s'ha anat assentant, els parroquials han gaudit de major possessió. Han generat tres clares ocasions de perill que no han acabat en gol per molt poc. Al minut 17, Marc Río ha rematat incomprensiblement fora sol al punt de penal. Dos minuts més tard, Bafode ha entrat per la dreta i ha assistit a Konu, que ha tornat a perdonar una ocasió claríssima. I al 25, Marc Río ha rematat de cap a les mans de Batalla.
Tots dos equips buscaven el gol. Al minut 30, Joan Cervós ha pentinat amb el cap assistint a Konu, que quan ho tenia tot a favor per marcar de cap ha dirigit malament el seu llançament. Tanta era la insistència dels de Cristian García que al minut 31 Bafode ha empatat l'encontre a dos en rematar una bona centrada des de la dreta. Ha continuat insistint el San Cristóbal i al 41, Konu ha signat el millor gol del partit. Gairebé tocant al córner per l'esquerra, ha amagat una centrada i ha acabat clavant un potentíssim xut per l'escaire.
Raúl Ferrer amplia l'avantatge
A la represa, els de la capital del Pla d'Urgell han buscat l'empat, però ben aviat el San Cristóbal ha recuperat el control del mig del camp. Després d'un xut a la contra del capità visitant Lamin, Raúl Ferrer ha ampliat l'avantatge per als parroquials en engaltar una volea que ha entrat arran de pal. Però el duel continuava boig i al minut 54 ha arribat el tercer gol del Mollerussa. Escuri ha completat el seu "hat-trick" entrant massa fàcil per la dreta i batent Carles Segura de llançament ras i creuat arran de pal.
A partir del 4-3, el San Cristóbal ha perdut el seu lloc al camp. Aquesta desconnexió ha generat malentesos en defensa i ha donat vida al Mollerussa, que continuava amb opcions de puntuar. Als de Cristian els faltava tancar el partit, però el cinquè gol no arribava.
La solució ha arribat des de la banqueta. Al minut 76, Cristian ha donat entrada a Alsina i Carlos Olmo. Al 80, Alsina ha aprofitat una falta d'entesa de la defensa visitant per ampliar el marcador fins al 5 a 3 amb una potent volea. Els lleidatans deixaven massa espais darrere en el seu intent de remuntar i al minut 84, una subtil vaselina de Marc Rio trencant el fora de joc ha significat el 6 a 3. Cristian García ha continuat movent la banqueta i al minut 85 ha fet debutar el lateral esquerre del juvenil Quim Ramos.
Els dos gols han estat balsàmics i han donat tranquil·litat a un San Cristóbal que suma d'aquesta manera la seva tercera victòria de la temporada i puja fins a la desena plaça de la classificació.