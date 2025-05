El somni d’una final egarenca segueix viu

Egara i Atlètic s’han revelat com dos dels millors equips de la lliga durant la fase regular. Aquest cap de setmana tenen una cita per a la història al Martí Colomer. Tant les del Pla del Bon Aire com les de Can Salas volen aixecar un títol de lliga per primera vegada en la seva història. Abans, però, necessiten eliminar dos conjunts molt poderosos, el Club de Campo i el Júnior. El hockey terrassenc somia en veure demà una final femenina a casa.

El Club Egara, que podria fer el doblet davant dels seus aficionats, obrirà el foc dissabte a les 10 hores davant del màxim favorit, un Club de Campo que és l’equip que més títols de lliga acumula, concretament 22. Tot i tractar-se del guanyador de la lliga regular, el conjunt madrileny acumula ja tres anys sense aixecar el títol. El vigent campió és el Polo, que no s’ha classificat per a la “final four”.

“Aquesta temporada hem sabut competir molt bé en els partits contra el Club de Campo. Hem d’aprofitar-ho. Estic convençut que elles pujaran el nivell que han anat mostrant en les darreres jornades. Necessitarem intensitat i molt cap”, assenyala l’entrenador del Club Egara, Joan Vidal.

A banda de la final de la Copa de la Reina, on l’Egara va empatar a un gol amb el Club de Campo i es va imposar a la tanda de “shoot-outs”, a la lliga les egarenques han ofert una molt bona imatge davant les de Pablo Usoz. A la segona volta, a Madrid, el resultat va tornar a ser un 1 a 1, mentre que a la primera va guanyar el Club de Campo per 1 a 3 al Pla del Bon Aire.

Abonades al 2-2

A les 12.30, la segona semifinal enfrontarà l’Atlètic, vigent subcampió, i el Júnior de Sant Cugat. “Segur que es veurà un bon partit. Ambdós equips volem jugar. Al Júnior costa molt fer-los gols i a més tenen una gran davantera”, explica el tècnic de l’Atlètic Jordi Carrera, que no podrà comptar amb Jordina Gibert, que s’ha perdut els darrers partits de lliga per una lesió a l’esquena. A la fase regular, els dos partits van acabar amb empat a dos.