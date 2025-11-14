El tercer triomf seguit és l’objectiu del San Cristóbal

El San Cristóbal rep un dels equips de la part alta de la classificació amb el repte de sumar la tercera victória consecutiva. Els de Cristian García juguen diumenge a les 12 hores i en el municipal de Ca n’Anglada contra L’Escala, quart a la classificació, amb 18 punts, quatre més que els parroquials.\r\n\r\nJoan Cervós i Max Llovera, pels seus compromisos amb la selecció andorrana, no podran participar i tampoc hi seran els lesionats Nil Abellán, Héctor Parrado, Àlex Fernández, Grabulosa i Bafode.\r\n\r\nÉric Jiménez, fitxat l’estiu passat, ha estat baixa per motius laborals. “Són un equip dels de dalt i a veure si som capaços de guanyar i consolidar-nos entre els deu primers”, va dir del rival l’entrenador local.\r\n