Esports

El tercer triomf seguit és l’objectiu del San Cristóbal

Els de Cristian García reben diumenge a les 12 hores l'Escala

  • Konu Kim, segon màxim golejador de la categoria -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de novembre de 2025 a les 19:16

El San Cristóbal rep un dels equips de la part alta de la classificació amb el repte de sumar la tercera victória consecutiva. Els de Cristian García juguen diumenge a les 12 hores i en el municipal de Ca n’Anglada contra L’Escala, quart a la classificació, amb 18 punts, quatre més que els parroquials.

Joan Cervós i Max Llovera, pels seus compromisos amb la selecció andorrana, no podran participar i tampoc hi seran els lesionats Nil Abellán, Héctor Parrado, Àlex Fernández, Grabulosa i Bafode.

Éric Jiménez, fitxat l’estiu passat, ha estat baixa per motius laborals. “Són un equip dels de dalt i a veure si som capaços de guanyar i consolidar-nos entre els deu primers”, va dir del rival l’entrenador local.

Notícies recomenades