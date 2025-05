El Terrassa “B” puja a Segona Catalana

El filial del Terrassa FC ha certificar matemàticament la seva condició de campió de lliga al grup vuitè de la Tercera Catalana i va assegurar-se també l’ascens a la Segona Catalana la temporada vinent. Es convertirà d’aquesta manera en el quart equip de la ciutat pel que fa a la categoria, només superat pel primer equip, el San Cristóbal i el CN Terrassa.

En tenia prou el conjunt que prepara Rubén Hurtado amb guanyar al camp de la Balconada per assegurar-se la primera posició. No només va guanyar sinó que va golejar. Es va imposar per 0 a 9 al conjunt manresà. Carles Sánchez, Arian Ramon, Xavi Álvarez i Daniel Joan Vallejo van marcar els quatre gols de la primera meitat del partit.

A la segona, Ismail El Benhiti va fer dos gols més, situant el marcador en 0 a 6. Brandon Garzón va fer el setè i El Benhiti i Sánchez van completar la golejada.

Els terrassistes tancaran la lliga aquest dissabte a les 17 hores a l’Estadi Olímpic contra el segon classificat, un Can Trias que té sis punts menys i lluita per disputar la promoció d’ascens.

En les 29 jornades de lliga que s’han disputat, el Terrassa FC “B” acumula 21 victòries, quatre empats i quatre derrotes.