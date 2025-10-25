El Terrassa FC, amb el repte de la primera victòria fora

Toca aixecar-se i girar full. La derrota de la passada jornada a l’Estadi Olímpic contra l’Espanyol “B”, excessiva pels mereixements de l’equip, fa que el Terrassa FC encara estigui més necessitat de punts. Dissabte a les 16 hores i a les Instal·lacions Esportives Gaetà Huguet, el conjunt de Víctor Bravo visita el Castellón “B”, novè classificat amb deu punts, dos més que el conjunt egarenc, que és tretzè. L’àrbitre murcià Fulgencio Madrid Martínez serà l’encarregat de xiular aquest encontre.
Amb la baixa del lesionat Gil Muntadas i del sancionat Casti, expulsat amb targeta vermella directa el passat diumenge, el Terrassa FC afronta un compromís contra un rival que ve de perdre a fora, 3 a 2, contra el Poblense. De l’equip castellonenc, l’entrenador aragonès va manifestar que “és un filial molt dinàmic, molt vertical, és més semblant al Girona “B” que a l’Espanyol B”.
Víctor Bravo va explicar que el rival d’aquesta tarda “domina moltes fases del joc, juga molt com el seu primer equip, molt a l’atac, molt ofensiu” i va afegir que “et carreguen l’àrea amb set jugadors i enrere et deixen un dos per a dos”. També va apuntar que “no els preocupa la part defensiva i això els fa molt perillosos”.
Per tots aquests motius, va dir el tècnic terrassista “haurem de ser contundents, ser bons en l’un per a un, ser bons en els duels, perquè ens exigirà aquesta faceta del joc”. Víctor Bravo va afirmar que “si volem treure els tres punts d’allí haurem de ser rocosos, perquè estan traient uns resultats molt bons” en el seu camp.
Serà una nova oportunitat per aconseguir el primer triomf fora de casa de la lliga, després de sumar dos empats i encaixar dues derrotes en els encontres anteriors com a locals. Sobre si hi ha pressió per això, Víctor Bravo va subratllar que “no, la pressió afegida és la de sempre, és la de guanyar, perquè a l’equip se li exigeix guanyar fora i a casa, llavors la pressió continua sent la mateixa, continua sent la de guanyar, perquè som un club que a priori ha d’estar a dalt”.
Corregir en defensa i tenir encert a dalt
Després del mal resultat contra el filial espanyolista, es va parlar de la manca de contundència defensiva, però també en atac va faltar encert. “Em preocuparia més que no generéssim ocasions, però l’altre dia, a la primera part, no sols vam fer un bon joc, sinó que es van generar ocasions”. En defensa, va detallar, cal “corregir i ser més contundents, defensar millor els centres laterals, que és on ens estan fent gols”.