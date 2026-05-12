El Terrassa FC anuncia set dels jugadors que no continuaran, entre ells un emblema com Aythami

El Terrassa FC ha anunciat de cop que set jugadors de la plantilla d'aquesta temporada que ha finalitzat no continuaran a l'equip la 2026-2027. Entre totes destaca la marxa del davanter canari Aythami Perera, que va fitxar pel club egarenc l'estiu de 2021, procedent de l'Unionistas, i que era el jugador més antic de la plantilla del conjunt terrassista.
El davanter de Telde ha disputat amb la samarreta del Terrassa FC més de 150 partits i un total de 47 gols: 38 gols a Segona Federació, 1 a la Copa Catalunya, 2 a la Copa Federació i 6 en partits amistosos.
A més d'aquest jugador, no formaran part de la plantilla que continuarà dirigint el tècnic maresmenc Oriol Alsina el porter Iván Biarge, els defenses Erik Schouten, Álvaro Martín i Jon Larrauri, el migcampista Josemi Castañeda i el davanter Joel Castillo "Casti".
El porter aragonès, de 22 anys, va fitxar per dues temporades pel Terrassa FC i ha disputat un total de 12 partits entre lliga, Copa Catalunya i Copa Federació. Álvaro Martín, Schouten, Josemi Castañeda i Larrauri, per la seva banda, van arribar a l'entitat egarenca el passat estiu. Pel que fa a Casti, un dels pocs jugadors terrassencs de la plantilla, va aterrar al Terrassa FC en el mercat d'hivern de la temporada 2024-2025, procedent del Cerdanyola. Aquesta temporada ha jugat un total de 682 minuts, en 22 partits i ha marcat tres gols.