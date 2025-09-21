El Terrassa FC cerca la seva millor versió

El Terrassa FC visita l’Atlètic Lleida en la tercera jornada de la lliga la Segona Federació. L’equip de Víctor Bravo, diumenge a les 18 hores, s’enfrontarà a un nouvingut a la categoria, que va aconseguir l’ascens des de la Tercera Divisió de manera administrativa i després del descens del Lleida Esportiu. En principi, l’entrenador aragonès podrà disposar de tota la seva plantilla, llevat d’Álvaro Martín, que encara la recta final de la seva recuperació, després de passar pel quiròfan.
De cara a aquest compromís, el tècnic del conjunt egarenc podria mantenir un onze inicial bastant fidel als darrers encontres, amb Marcos Pérez a la porteria, Isma, Adri Beamonte, Schouten i Mario Domingo a la defensa, Ruymán i Jaime Barrero en el doble pivot del centre del camp. Gil Muntadas i Sleegers a les bandes i Joel i Aythami com a jugadores més avançats a la línia atacant.
Molta mobilitat
Víctor Bravo, sobre el conjunt de la Terra Ferma, va manifestar que “té una proposta d’intentar tenir la pilota, amb molta mobilitat per dins i amb moltes centrades” i va agregar que l’Atlètic Lleida “és un equip bastant similar al que ens vam trobar a la Copa Federació, l’Ejea, i aquell partit ens anirà bé de cara al que hem de jugar aquest diumenge”.
L’entrenador dels terrassistes va tractar també sobre el fet que l’encontre a Lleida es disputarà en una superfície de gespa natural i va dir que “crec que el camp està bastant malament” i va recordar que “vam estar en pretemporada i això va ser fa unes tres setmanes, i m’imagino que no haurà canviat molt”. També va assenyalar que “aquest camp ha estat increïble, però per circumstàncies que desconec, ara no està en els seus millors moments”.
Entrenat per Gabri
El conjunt lleidetà l’entrena l’exjugador de Primera Divisió, format a les categories inferiors del Barça, Gabriel García de la Torre, conegut en aquest món futbolístic com a Gabri. La passada temporada va ser un dels aspirants a l’ascens des de la Tercera Federació, però va quedar eliminat en el “play-off” per pujar de categoria a mans del Badalona.
El descens del Lleida Esportiu, li va obrir les portes a la Segona Federació. De moment, l’equip de Gabri ha sumat dos punts a la lliga, després d’empatar a casa contra el Torrent i en el camp del Porreres.