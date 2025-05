El Terrassa FC convoca la junta general extraordinària el juny

El Consell d’Administració del Terrassa FC SAD ha convocat una junta general extraordinària el pròxim dia 2 de juny de 2025, a les 12.30 hores en primera convocatòria, i el dia 3 de juny de 2025 a les 12.30 hores en segona convocatòria. Un dels punts més rellevants que es tractaran és la modificació de l’article 8 dels estatuts socials de l’entitat, que fa referència a la venda d’accions.

Fins ara, i segons aquest article, a l’hora de la venda d’accions, els altres accionistes de la societat tenien dret preferencial per adquirir-les. Amb la modificació prevista, i per tal que es faciliti una possible venda d’aquestes accions, aquest dret preferencial quedarà abolit.

El quart punt

Aquest serà el quart punt de la junta. Primer s’abordarà l’aprovació del pressupost per a la temporada 2025-2026 i, tot seguit, es tractarà sobre la reducció de capital per compensació de pèrdues. El tercer punt del dia serà l’augment del capital social amb càrrec a aportacions dineràries. Després del punt en el qual es modificarà l’article 8, es tractarà sobre el nomenament de membres del Consell d’Administració. Posteriorment, es procedirà als apartats habituals per acabar, com la delegació de Facultats, el torn de precs i preguntes i la redacció, lectura i aprovació de l’acta de la sessió.

El Terrassa FC, després de la finalització de la lliga i l’anterior anunci de la intenció de vendre les accions per part dels màxims accionistes, es troba en un impàs sobre el seu possible futur.