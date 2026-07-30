El Terrassa FC de futbol sala començarà la lliga a casa

L’equip de la Penya Esplugues serà el rival del Terrassa FC a la primera jornada de la lliga de la Divisió d’Honor catalana de futbol sala. L’equip local començarà la competició a casa en una primera jornada marcada per al pròxim 3 d’octubre. El primer encontre com a visitant del Terrassa FC serà la setmana següent, a la pista del Boscosants. El conjunt egarenc tancarà la primera volta el 23 de gener de 2027, en aquest cas lluny de la seva pista, contra l’Acció Sant Martí. La lliga finalitzarà el 15 de maig de l’any que ve. L’equip terrassista, la passada temporada va finalitzar a la quarta plaça.\r\n\r\nLa resta de rivals dels egarencs del grup 2 seran: SD Espanyol, Gràcia FS, Sizen Badalona, Thotsala, Les Corts Esportiu, Alheña Club Esportiu, Molins 99, FS Prat Advantis, La Barca Monistrol i Futsal Vicentí - Castellbell.\r\n