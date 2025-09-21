El Terrassa FC deixa escapar una victòria que tenia lligada i empata a Lleida

El Terrassa FC ha deixat escapar un triomf que semblava tenir al sac i ben lligat en el camp de l'Atlètic Lleida. El conjunt de Víctor Bravo ha encaixat l'empat a dos definitiu en el minut 90, abans de l'inici del temps afegit. El pròxim encontre del conjunt terrassista serà en el camp del Girona "B".
El conjunt local ha començat més viu en atac i, aviat, ho ha intentat Moró Sidibé amb un xut que ha refusat la defensa. Nil Sauret, poc després, ho ha provat amb un bon xut que ha sortit per poc per sobre del travesser de la porteria del conjunt terrassista. I en el minut 8, Jaime Barrero ha comès penal sobre Giovanni.
El mateix jugador s'ha encarregat del llançament de la pena màxima, però el porter del Terrassa FC Marcos Pérez l'ha aturat. Aquesta acció ha animat als de Víctor Bravo que, a partir d'aquí, han començat a aparèixer amb més regularitat a la zona de perill. Sleegers s'ha plantat tot sol des de l'àrea després de trencar el fora de joc, però la defensa ha arribat a temps per anul·lar les seves opcions per marcar.
Ha sigut el preludi del 0 a 1, que ha arribat en el minut 19, després d'una magnífica passada de Jaime Barrero al davanter neerlandès. Pau Torres ha aturat el xut de Sleegers, però Mario Domingo, molt atent, ha arreplegat la pilota i ha superat per baix al porter del conjunt lleidatà. Tot i el gol, els visitants han continuat insistint i Joel, sense porter, ha gaudit d'una bona opció, però un defensa ha desviat el seu xut a córner.
La resposta dels locals ha sigut una bona rematada de Moró Sidibé que ha controlat Marcos Pérez i també ha estat a punt de marcar per als egarencs Gil Muntadas, en una acrobàtica rematada de xilena que ha parat Pau Torres. I quan semblava que s'arribaria al descans amb avantatge favorable al Terrassa FC, Moró Sidibé, un autèntic corcó en atac, ha rematat a gol, en clar fora de joc, una acció de falta i aprofitant un refús defensiu.
El Terrassa FC ha sortit amb molta empenta a la represa i, en el minut 3, i després de combinar amb Larrauri, Joel ha fet una centrada mil·limètrica per Sleegers, que no ha perdonat i ha situat l'1 a 2 en el marcador. L'Atlètic Lleida ha reaccionat i Nil Sauret ha tingut una bona opció que no ha concretat. Joel ho ha intentat de lluny, per mirar de sorprendre el porter Pau Torres i, poc després, de nou Nil Sauret, en una magnífica jugada de Sule, s'ha trobat amb la sensacional intervenció de Marcos Pérez, que ha evitat el gol de l'empat.
En la darrera part de l'encontre, l'Atlètic Lleida ha tingut la pilota en el seu poder mentre que el Terrassa FC buscava sentenciar a la contra. Marcos Pérez, en els intents de Agüero i Asier, ha frustrat les temptatives dels locals. Tanmateix, el porter dels egarencs no ha pogut evitar el gol de l'empat dels lleidatans, en una bona rematada creuada de Bilal després de rebre una bona assistència de Moró Sidibé, en el minut 90 de partit.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Adri Beamonte, Schouten, Mario Domingo, Jaime Barrero, Ruymán, Gil (Larrauri, m. 44), Sleegers (Christian Mármol, m. 90), Joel (Guti, m. 66) i Aythami (Van den Heerik, m. 90).