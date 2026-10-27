El Terrassa FC domina el futbol espanyol en aquesta important dada: supera a Barça i Reial Madrid

En el submón de les frases fetes se sol dir que les cases es comencen pels fonaments i, en el futbol, la frase que s’hi assemblaria més seria que els equips es comencen a construir des de la defensa. També hi ha allò que si no et marquen, com a mínim tens l’empat assegurat i altres màximes que són tòpiques, però realistes a la vegada. I el Terrassa FC d’enguany sembla que s’ho ha pres al peu de la lletra i, fins ara, està edificant una solidesa defensiva que l’ha convertit en l’equip menys golejat de les categories principals del futbol espanyol.
“Porteria a zero” és un dels lemes que el tècnic de l’equip, Oriol Alsina, ha inculcat des de la seva arribada i la plantilla està demostrant una fiabilitat absoluta a la rereguarda. Fins ara, i en els vuit primers encontres de lliga de la Segona Federació que ha disputat, només ha encaixat dos gols. A més, tots dos com a visitant, en el camp de l’Ebro, en un partit que va acabar amb l’única derrota que ha patit l’equip, i l’empat a un en el camp de l’Olot.
El següent a aquesta llista és el Sestao River, rival del Terrassa FC a la Copa Federació i líder del grup 1 de la Segona Federació. Els bascos, fins ara, només han encaixat tres gols. Hi ha dos equips de la resta de categories que, fins ara, han rebut quatre gols a la lliga. Es tracta del Castellón, líder de la Segona Divisió, i el Numancia, sisè a la classificació en el grup cinquè de la mateixa categoria que el Terrassa FC, la Segona Federació.
Primera Divisió
A Primera Divisió, l’equip menys golejat en aquests moments és el Celta de Vigo, que ha vist com li marcaven set gols en els seus compromisos a la lliga de la màxima categoria, Els gallecs, ocupen la setena posició a la classificació. A Primera Federació, i en el grup 1, el Cacereño només ha encaixat quatre gols i, en el grup 2, el menys golejat és el Real Murcia, amb vuit gols en contra.
En el grup 4 de la Segona Federació, Betis Deportivo i Badajoz han rebut cinc gols fins ara, mentre que, en el grup del conjunt egarenc, el Barça Atlètic n’ha encaixat quatre mentre que Espanyol “B” i Osasuna Promesas cinc cadascun.
Aquesta fortalesa defensiva, però, contrasta amb els números atacants del Terrassa, FC, que només ha marcat set gols en vuit partits. La rendibilitat, tanmateix, és màxima, ja que l’equip és quarta a la classificació.