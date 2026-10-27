Aturada la venda dels solars de l’antiga Fupar

La venda de les dues parcel·les que Foment de Terrassa té a l’antiga Fupar està aturada. Així ho han explicat aquest dilluns fonts municipals consultades per aquest diari, després que el PSC convertís l’operació en una línia vermella per continuar negociant el pressupost del 2027. Segons aquestes fonts, el consell d’administració de Foment farà una reunió específica per tractar aquesta qüestió, i el govern té “màxima confiança” en els socialistes de cara a la votació dels comptes.
El PSC va fixar divendres com a condició “indispensable” que el govern frenés la venda d’aquests terrenys, que tenen un valor comptable de 2.210.567 euros. Els socialistes reclamen destinar-los a habitatge públic i critiquen que els diners de la venda anirien a obres i a reserves de la societat. Els solars estan situats al carrer del Torrent, un a la cantonada amb la plaça de la Cooperativa i l’altre a la cantonada amb el carrer de Lluís Puig i Matas.
El grup, que s'ha abstingut a la comissió de Serveis Generals i Govern Obert a l’hora d’elevar les ordenances fiscals i el pressupost al ple, mantindrà la negociació si es confirma l’aturada: “Si finalment ho aturen, seguirem negociant”, ha dit Javi García, portaveu adjunt del PSC. Ona Martínez, portaveu d’ERC, també ha reclamat aquest dilluns a la comissió un informe sobre els criteris dispars de les empreses municipals.
Marge ajustat
A la mateixa comissió, el govern ha assenyalat que el pressupost compleix la regla de la despesa amb un marge d’uns 150.000 euros, gràcies a una retenció d’1,2 milions d’euros en diverses partides. Ho ha atribuït a la incertesa del finançament estatal i ha dit que la retenció es podria aixecar si el 2026 tanca millor del previst.
La retenció inclou 350.000 euros de la Societat Municipal d’Habitatge i també toca l’atenció ciutadana i els menjadors escolars. Segons el govern, no afecta obligacions contractuals. Els comptes es votaran el 3 de novembre.