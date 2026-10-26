Terrassa es prepara per a una possible onada de saquejos: "No permetrem cap acte vandàlic que atempti contra els comerciants"

Esquivarà Terrassa l’onada de saquejos i actes vandàlics que s’ha vist a altres ciutats? En les darreres hores, a través de xarxes socials com TikTok o Instagram, sembla que alguns perfils estan, aparentment, intentant mobilitzar a joves terrassencs per escometre actes vandàlics i saquejos a comerços del centre de la ciutat. Concretament, són dues les dates ressonen amb més força, el 31 d’octubre i el 2 de novembre. A Instagram, dos grups de xat, que acumulen centenars de membres, contenen missatges com “s’ha d’organitzar tot bé” o “farem una cosa semblant a la de Barcelona, però a Terrassa”.
Un dels noms d’aquest xat és “Terrassa Blocus”, una paraula francesa que significa bloqueig i que s’ha convertit en l’etiqueta utilitzada a les xarxes per mobilitzar als joves que van protagonitzar disturbis a Barcelona dissabte passat.
Des del Consistori, el regidor de Seguretat, Xavier Cardona, afirma estar al corrent de la situació: “Tant Policia com Mossos són coneixedors d’aquestes aparents convocatòries i aquests xats. No li donem màxima credibilitat, però estarem preparats per garantir la màxima seguretat, tant pel que fa al patrimoni com als comerços”. En aquest sentit, el missatge que vol traslladar des de la Policia Municipal de Terrassa és molt clar: “No permetrem cap acte vandàlic que atempti contra els comerciants, que ni ho intentin”. Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, sembla que des del cos policial fixen la mirada en la mobilització pel 31 d’octubre, coincidint amb Halloween i altres mobilitzacions arreu de Catalunya, i asseguren que fa dies que es treballa a preparar un dispositiu al carrer capaç de dissuadir els actes o neutralitzar-los si calgués.
De fet, una cosa similar va passar fa uns dies a Granollers i Girona, on també hi havia mobilitzacions convocades, a les quals es va atendre policialment de forma preventiva, i no van acabar donant-se. Fonts dels Mossos d’Esquadra afirmen que es prenen seriosament totes les convocatòries que apareixen i les segueixen de prop, com a Mataró, on es van acabar identificant nombroses persones.
Paral·lelament, Cecot Comerç i Comertia reclamen més anticipació i coordinació entre les administracions, els cossos de seguretat i el sector comercial per protegir els establiments davant possibles episodis de violència durant mobilitzacions. Les dues organitzacions condemnen els actes vandàlics, els saquejos i les destrosses de Barcelona i expressen el seu suport als afectats, demanant que s’avisi amb antelació els eixos comercials de qualsevol risc.
En aquest sentit, aquest dimarts, 27 d'octubre, la Policia Municipal iniciarà contactes amb els comerciants del Centre i els grans operadors com el Parc Vallès, el Terrassa Plaça o Carrefour per mantenir-los al corrent de totes les actualitzacions, tranquil·litzar-los i donar-los consignes preventives.