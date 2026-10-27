Terrassa externalitza la recollida de fibrociment a l'Anella Verda per contenir els abocaments il·legals

L’Ajuntament de Terrassa ha adjudicat el contracte per a la recollida i gestió de fibrociment amb amiant a les rieres urbanes i a l’Anella Verda per un termini de dos anys. L’adjudicació s’ha atorgat a l’empresa especialitzada Verdmon, Gestió Ambiental S.L., per un import anual de 14.943 euros, complint així amb la normativa europea que exigeix que la manipulació d'aquests materials perillosos la realitzin professionals acreditats.
Aquesta mesura respon a la presència continuada de residus procedents d'antigues cobertes, dipòsits o canalitzacions abandonats als marges dels camins i entorns naturals. Les dades municipals mostren un increment en la recollida d'aquest material: entre el setembre de 2024 i l'octubre de 2026 s'han retirat 9,71 tones de fibrociment (1,3 de les quals entre juny i octubre d'enguany en zones com Can Bonvilar i Bonaire). Aquest volum supera les 6,63 tones recollides en el període equivalent entre 2021 i 2023.
Els punts més afectats i el marc normatiu
Segons el balanç municipal, les freqüències més altes d'abocaments s'han localitzat en camins de l'Anella Verda com el de les Martines, Carbonelles, la carena de Mas Bellver i els Plans de Can Bonvilar, així com als entorns de Mossèn Homs, Torrebonica i els laterals de la riera del Palau.
Des de l'Administració local recorden que la Llei 7/2022 penalitza severament l'abandonament d'aquests residus, amb sancions que oscil·len entre els 2.001 i els 100.000 euros per a infraccions greus, i des de 100.001 fins a 3,5 milions d'euros en els casos molt greus.
Així mateix, el Consistori recorda que la ciutadania disposa de la possibilitat de lliurar fins a 100 quilos d'amiant de manera gratuïta a la deixalleria de Can Barba (CTR Vallès). Per fer-ho, cal complir els requisits de seguretat corresponents, transportant el material en una saca específica degudament tancada.
Més enllà del fibrociment, l'equip d'actuació de l'Anella Verda —gestionat per la Fundació LaFACT per un import anual de prop de 50.000 euros— ha retirat 22 tones de residus generals des de principis d'any, mentre que a les lleres de les rieres se n'han recollit prop de 23 tones addicionals. En el que va d'any, l'Ajuntament manté oberts o en investigació un total de set expedients sancionadors per abocaments incívics en aquests espais.
Finalment, des del municipi es recorda que continuen vigents les restriccions d'accés als espais naturals de l'Anella Verda incloses en el pla per contenir la pesta porcina africana (PPA). Les mesures mantenen la prohibició de les activitats de lleure (caminar, anar en bicicleta, passejar gossos o curses) i els treballs forestals en zones de risc per evitar la dispersió dels senglars.