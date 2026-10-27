El restaurant 7vuit7 de Matadepera obrirà un nou local al centre de Terrassa

La gastronomia del centre de Terrassa sumarà aviat un nou actiu destacat. El restaurant 7vuit7, referent a Matadepera des de fa set anys, ha confirmat que obrirà un nou local al carrer de la Unió, 26, en ple cor de la ciutat.
L'establiment ocuparà un espai amb molta història en l'àmbit de la restauració local. En aquest mateix emplaçament hi va haver durant anys el popular Lizarran —pioner a la ciutat en la cuina de pinxos i tapes basques abans de traslladar-se a la rambla d'Ègara, davant del Centre Cultural de Terrassa— i, més recentment, el restaurant Vent de Dalt, que va tancar les portes fa un temps.
Mantenir l'essència gastronòmica
Des del 7vuit7 confirmen que el nou projecte a Terrassa mantindrà el mateix concepte i tipus de servei que el de la vila veïna: una aposta ferma per la cuina catalana de proximitat, la cura pel producte, les tapes per compartir i, molt especialment, la seva selecció de carns a la brasa i els arrossos.
Tot i la continuïtat a la cuina, el format s'adaptarà a la realitat urbana del carrer de la Unió. A diferència de l'espai de Matadepera —inaugurat l'estiu del 2019 i molt popular per la seva gran terrassa exterior i la celebració de vespreigs o actuacions musicals—, les característiques de l'immoble terrassenc no sembla que puguin permetre acollir esdeveniments aliens a la restauració, de manera que el nou local es concentraria de ple en el servei de menjador i l'experiència gastronòmica.
Un restaurant avalat pel públic i la televisió
Amb aquesta obertura, el 7vuit7 fa un pas més en la seva trajectòria de creixement. El restaurant no només s'ha consolidat entre la clientela del Vallès Occidental, sinó que l'any 2023 va obtenir un important reconeixement mediàtic en proclamar-se guanyador de l'episodi del programa Joc de Cartes de TV3 dedicat a buscar la millor mongeta del ganxet de la comarca.
Està previst que les obres i els preparatius d'adequació del local culminin en les pròximes setmanes per procedir a l'obertura oficial.