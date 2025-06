El Terrassa FC ha mostrat les equipacions Capelli Sport 25/26 que vestiran el primer equip i tots els conjunts terrassistes de futbol sala i futbol femení la temporada vinent, que commemoraran el 120è aniversari de la fundació del club. Les noves samarretes, que recuperen de forma especial la versió del primer escut que van defensar els primers jugadors de la història del Terrassa FC, llueixen un estil retro, amb botons i coll, i serviran per celebrar una temporada 2025/26 que serà la número 120 de l’entitat terrassista des de la seva constitució.

El preu de la samarreta serà de 59 euros per al públic general i 56 euros per als socis terrassistes. Per només 10 euros més, la samarreta es pot personalitzar amb l’escut oficial de la RFEF (a la màniga dreta) i un nom i dorsal. Aquest nou llançament ve acompanyat també per la possibilitat d’adquirir els nous elements de marxandatge especials creats pels 120 anys del Terrassa FC com són una versió limitada de la bufanda, la tovallola, la tassa i les versions vermella i blanca d’una samarreta de cotó també commemorativa. Tots aquests productes ja es poden consultar a través del catàleg oficial del Terrassa FC 25/26 i tots els socis del Terrassa FC disposen d’un descompte del 5% en tots ells.