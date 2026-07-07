El Terrassa FC jugarà a la Tercera Federació femenina la temporada vinent

L'equip femení del Terrassa FC jugarà la temporada vinent a la quarta categoria del futbol femení espanyol, la Tercera Federació. El conjunt terrassista va acabar quart a la lliga de Preferent i es va quedar sense poder pujar, però ha obtingut finalment una plaça gràcies a l'ampliació del nombre d'equips de la categoria. Les egarenques podran així tornar a la categoria estatal, concretament a la Tercera Federació femenina.\r\n\r\nL'ascens a Tercera suposa un important pas endavant per al conjunt terrassista i el seu projecte de futbol femení.\r\n