El Terrassa FC jugarà a la Tercera Federació femenina la temporada vinent

Esports

Va acabar quart a Preferent i ha obtingut una plaça a categoria estatal

  • Les jugadores del Terrassa FC, celebrant un gol -

ARA A PORTADA

Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 18:54

L'equip femení del Terrassa FC jugarà la temporada vinent a la quarta categoria del futbol femení espanyol, la Tercera Federació. El conjunt terrassista va acabar quart a la lliga de Preferent i es va quedar sense poder pujar, però ha obtingut finalment una plaça gràcies a l'ampliació del nombre d'equips de la categoria. Les egarenques podran així tornar a la categoria estatal, concretament a la Tercera Federació femenina.

L'ascens a Tercera suposa un important pas endavant per al conjunt terrassista i el seu projecte de futbol femení.

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