Helena Oma, campiona del torneig de bàsquet 3x3 de Bucarest

Esports

La selecció espanyola es va imposar per 15 a 10 a Lituània a la final

  • Helena Oma, a la dreta, amb les seves companyes de l'equip espanyol
  • Oma, en una acció del duel de semifinals davant dels Països Baixos

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Publicat el 06 de juliol de 2026 a les 17:35

La jugadora terrassenca Helena Oma es va proclamar campiona del torneig Women's Series de Bucarest, la competició més prestigiosa del circuit internacional FIBA 3x3 com a integrant de la selecció espanyola femenina. Espanya va completar un torneig d'altíssim nivell, amb un joc coral que la va dur fins al títol.

A les semifinals, el combinat espanyol es va desfer dels Països Baixos, actuals campiones d'Europa i terceres de la Copa del Món en aquesta especialitat. A la final, la terrassenca va certificar una victòria de prestigi en batre per 15 a 10 a Lituània.

 

  • Oma, en una acció del duel de semifinals davant dels Països Baixos

Oma és una de les jugadores de 3x3 amb més projecció. Després d'acabar la temporada de 5x5 amb el seu equip, el Casademont Zaragoza, compateix amb el club Agua y Jardín 3x3, entitat que va fundar juntament amb Paula Estebas.

Al club hi milita la també egarenca Davinia Angel, així com l'olímpica Gracis Alonso de Armiño, Irene Lahuerta i Txell Alarcón. Oma compagina la participació en tornejos amb la selecció espanyola amb la competició regular amb el seu club. El títol assolit a la capital romanesa confirma el seu excel·lent estat de forma i el seu pes creixent dins la selecció espanyola.

L'egarenca marxa aquesta setmana a Extremadura, on competirà entre dijous i divendres en el Women's Series de Càceres.

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