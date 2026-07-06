Saúl Granados jugarà la temporada vinent al CN Terrassa

Primera incorporació per al conjunt masculí del CN Terrassa. Es tracta del defensor malagueny Saúl Granados, que arriba procedent del CN Catalunya. Es tracta d'un jove talent, amb experiència a les categories formatives de la selecció espanyola. Format al waterpolo andalús, es va proclamar campió del món sub-20 amb el combinat espanyol.\r\n\r\nL'entrenador del primer equip, Sergi Mora, valora molt positivament l'arribada d'un jugador molt polivalent. "És un jugador amb molta projecció. És defensor de boia, però pot fer moltes altres funcions, atacant la boia o en altres zones de l'arc. Ens donarà el punt de jugador amb força que necessitem".\r\n\r\nGranados, per la seva banda, ha comentat: "Estic molt content. Sempre he vist que el CN Terrassa estava entre els grans, Segur que serà una gran temporada".\r\n