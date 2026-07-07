La Generalitat adjudica la construcció de 119 habitatges de lloguer assequible a Terrassa

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha adjudicat la construcció de 119 habitatges protegits de lloguer assequible a Terrassa. Aquests pisos formen part de la primera reserva pública de solars de la Generalitat i s'edificaran en quatre terrenys de titularitat municipal que l'Ajuntament va posar a disposició del projecte. L'empresa encarregada de tirar endavant les obres a la ciutat serà Landetic SL, que disposarà d'un dret de superfície de 75 anys.
En concret, les noves promocions es repartiran en quatre ubicacions diferents de la ciutat. La promoció més gran se situarà al número 93 del carrer Viveret, on s'aixecaran 41 pisos. Molt a prop en volum hi haurà l'edifici del número 133 del carrer Lepant, cantonada amb Baldrich, dins l’àmbit Sala Badrinas, que comptarà amb 35 habitatges, seguit de la parcel·la del carrer Gasòmetre, número 7, on se'n construiran 31, tocant a la promoció de Metrovacesa. Finalment, l'oferta es completarà amb 12 pisos al número 94 del carrer Marinel·lo Bosch.
Impuls a l'àrea metropolitana i el Vallès
Els terrenys terrassencs s'han inclòs dins de la primera agrupació del concurs autonòmic, que engloba un total de 601 habitatges. A més de Terrassa, aquesta adjudicació a Landetic SL preveu la construcció de 292 pisos a Sant Adrià de Besòs i 190 a Santa Perpètua de Mogoda. En el conjunt de Catalunya, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha adjudicat quatre grans grups de sòl per fer realitat 1.940 habitatges assequibles, un projecte que també compta amb l'empresa Visoren Copisa Habitatges com a adjudicatària per als terrenys de les comarques gironines, el Camp de Tarragona i altres municipis.
Aquesta acció s'emmarca en el Pla 50.000, una iniciativa del Govern per posar a disposició de la ciutadania 50.000 nous habitatges públics abans de l'any 2029. Es tracta d'una política innovadora en matèria d'habitatge, ja que és la primera vegada que la Generalitat impulsa un concurs de solars municipals per destinar-los exclusivament a lloguer social.
A la licitació, oberta el passat mes de gener, s'hi van presentar 8 empreses. Els criteris per escollir les ofertes guanyadores han valorat múltiples factors, des del pla financer i el manteniment dels edificis fins a la reducció de terminis d'execució, el grau d'industrialització de les obres i el retorn d'un percentatge dels lloguers a l'administració a partir de l'any 28 de la concessió. Ara, els adjudicataris hauran de lliurar la documentació necessària abans de començar a materialitzar el projecte.