L’All Star converteix l’Sferic en una gran festa del bàsquet

El pavelló de l’Sferic ha tornat a convertir-se aquest diumenge al vespre en el punt de trobada del bàsquet terrassenc amb la celebració de la segona edició de l’All Star de Festa Major, una jornada marcada pel bon ambient, l’espectacle i la solidaritat. L’esdeveniment, organitzat per l’associació Bàsquet Terrassa Base (BTB), que agrupa els sis clubs de la ciutat —CN Terrassa, Bàsquet Sant Pere, Sferic, JET, CB Can Parellada i escola CB Rosella—, ha permès recaptar un total de 1.070 euros, que es destinaran íntegrament a AELEM Catalunya, entitat que dona suport a les persones afectades per l’esclerosi múltiple.
Fins a 36 dels millors jugadors sèniors de Terrassa, 19 nois i 17 noies, han disputat un partit dividit en sis períodes de deu minuts. Entre els participants hi havia jugadors i jugadores de categories superiors, com Laia Guardia, de Lliga Femenina 2, i Pere de la Torre i Oriol Collado, tots dos de Super Copa. Les banquetes de l’est han estat dirigides per Cisco Poy (Sferic), Carlos Cañada (CB Rosella), Pili Bilbao (CNT) i Toni Villarroya (Sferic), mentre que les de l’oest les han ocupat Isaac Pérez (Sant Pere), Toni Ros (CB Can Parellada) i els entrenadors de la JET Jordi, Jose i Esther.
Durant els quatre primers quarts s'han enfrontat alternativament equips masculins i femenins, mentre que en el tram final hi ha hagut moments amb equips mixtos sobre la pista, aportant encara més dinamisme a una cita que ha prioritzat l’espectacle per damunt del resultat.
Els combinats de l’est i l’oest han ofert un ritme alt de joc, amb accions de gran qualitat. No hi han faltat triples des de molt lluny, esmaixades, intents d’”alley-oop” i jugades plenes de talent, acompanyades de rialles i complicitat. L’equip de l’est ha dominat des de l’inici i ha acabat imposant-se amb claredat per 122 a 81. El periodista de Canal Terrassa Oriol Carreras ha repetit com a “speaker” d’una vetllada que s'ha tancat amb una fotografia de grup.
Aquest mateix diumenge, abans de l’All Star, el pavelló del CN Terrassa ha acollit el tradicional torneig 3x3 de Festa Major. Hi han competit un total de 70 equips, formats per 350 jugadors i jugadores.