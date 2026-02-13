El Terrassa FC busca recuperar terreny

Tres equips de la part alta de la classificació han sigut els darrers adversaris del Terrasssa FC. Ara, els d’Oriol Alsina canvien de perspectiva i s’enfrontaran a rivals que, principalment, lluiten per fugir de la part baixa i de les places de descens directe. El primer, l’Atlètic Lleida que dirigeix un conegut del club egarenc, Jordi López i que visitarà l’Estadi Olímpic. L’encontre, que s’iniciarà a les 18 hores, l’arbitrarà el col·legiat Íber Almárcegui Bozal, del Comitè Aragonès.
Alsina, que recupera a Jaime Barrero i no podrà disposar de Guti, lesionat, i molt probablement amb Aythami, que no acaba de recuperar-se, va avisar que, tot i que està a la part baixa de la classificació, l’Atlètic Lleida “té un bon entrenador, que sap el que es fa, i ja tenia bons jugadors, però al mercat d’hivern n’ha fitxat a vuit o nou importants, futbolistes que han jugat a Segona Divisió o a Primera Federació. Ara mateix, és un equip temible que segur que farà una molt bona segona volta”, però també va apuntar que “nosaltres hem de competir, hem de jugar un bon partit i ser millors que ells”.
El tècnic del Terrassa FC va comentar que “hem de ser més intensos i fer el que faci falta per guanyar aquest partit, perquè ho necessitem per nosaltres, per l’afició, pel club i per tothom”. Alsina va agregar que “ara mateix, en la nostra ment, després veurem què és el que passa, perquè tots els partits són diferents, però tenim una mentalitat de treballar com mai i intentar fer tot el possible per emportar-nos els punts”.
Molts més punts
“Estadísticament, els equips de baix sempre a la segona volta fan molts més punts que la primera, això vol dir que els de dalt en fan menys”, va manifestar l’entrenador maresmenc del conjunt egarenc. Alsina va dir dels de Jordi López que “tenen algunes individualitats de molt de nivell i juguen amb dues puntes molt potents, molt forts, molt ràpids, que en qualsevol moment poden fer-te mal. A part, és un dels millors equips en estratègia ofensiva” i han aconseguit marcar set gols de córner.
També va assegurar que “és molt difícil trobar espais” per la forma de jugar dels lleidatans, i va demanar al seu equip que, “de tres quarts cap a dalt, hem de ser més valents a l’hora d’atacar i, potser, més egoistes. Hem d’anar per la victòria i ser més verticals”. El Terrassa FC, actualment, és vuitè amb 31 punts.