La Montañesa per tancar la setmana

El San Cristóbal tancarà una setmana de tres partits rebent diumenge a la Montañesa en el municipal de Ca n’Anglada, en un partit que començarà a les 12 hores i que xiularà l’àrbitre tarragoní José Jareño Gil.\r\n\r\nEl conjunt parroquial, que té 26 punts, un més que el seu rival, no podrà comptar amb Àlex Fernández i Raúl Ferrer, lesionats, ni amb dos jugadors sancionats per acumulació d’amonestacions, Salva Torreño i Guillem Hernández.\r\n\r\nEl tècnic Cristian García va manifestar que la Montañesa “és un rival molt complicat i no ens concedirà res” i va recordar que “té bons jugadors i juga amb atacs molt ràpids”. L’objectiu del seu equip ha de ser “guanyar i fer bo el punt de Vic” del passat dimecres i apropar-se més als trenta punts.\r\n