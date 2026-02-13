El Natació tanca l'Euro Cup amb una victòria a Alemanya

El CN Terrassa va calcar a Duisburg el mateix resultat que al partit d'anada contra els alemanys en aquesta fase de grups de l'Euro Cup masculina de waterpolo. El conjunt que prepara Sergi Mora es va imposar per la mínima (13-14) a la localitat alemanya i ha tancat la lligueta amb 12 punts, amb un balanç de quatre victòries i dues derrotes. Els terrassencs han guanyat els dos partits contra el Solaris Sibenik croat i el Duisburg alemany i han perdut en els dos enfrontaments davant d'un Jug Dubrovnik que ha acabat primer del grup "A" amb ple de victòries i 18 punts.
Ja es coneixen els noms dels altres sis equips que disputaran els vuitens de final de l'Euro Cup a través de la fase de grups. Al grup "B", el Szolnoki Dozsa Praktiker hongarès ha acabat primer i el CN Barcelona segon, al "C" s'han classificat el BVSC Manna ABC hongarès i el Panathinaikos grec, mentre que al grup "D", el Savona italià ha acabat primer i el Sabac Elixir serbi segon. Dilluns a les 10 hores se celebrarà el sorteig.
El Natació va cimentar la seva victòria en un excel·lent parcial de 0 a 4 al segon quart, amb gols d'Albert Sabadell, Gerard Cuacos i dos del neerlandès Lars Ten Broek. Al primer, Ten Broek va anotar dos gols i Cuacos va fer el tercer. Es va arribar al descans amb un còmode 2 a 7 per als egarencs.
A la represa, els alemanys van reaccionar amb un parcial de 6 a 3 que va deixar-ho tot obert de cara al desenllaç final. Quan faltaven set minuts per acabar, Cuacos va fer el 8 a 11. Sascha Seifert va retallar distàncies i Agustí Pericas va tornar a situar els tres gols d'avantatge per als de Mora (9-12). La diferència es va mantenir fins als dos minuts finals (11-14) i va ser suficient per sumar els tres punts. El parcial de 2 a 0 del Duisburg es va revelar insuficient.
Dissabte, derbi comarcal
El CN Terrassa torna aquest dissabte a la lliga rebent a les 18 hores el CN Sabadell a la piscina de l'Àrea Olímpica en partit corresponent de la catorzena jornada. Es tracta d'una de les últimes oportunitats per als egarencs d'assaltar les tres primeres posicions. Els sabadellencs, que es van imposar per 15 a 8 al duel de Can Llong de la primera volta, ocupen la segona posició amb els mateixos 36 punts que el líder, Barceloneta, i el tercer, CN Barcelona. El Natació és quart amb 27, tres més dels que té el Mataró i ja a deu de distància del CE Mediterrani.
D'altra banda, l'equip femení del CN Terrassa reprèn també aquest dissabte la lliga femenina visitant a les 18 hores el cuer, el Waterpolo Iruña 98, en el primer partit de la segona volta. En el matx de la primera volta, les jugadores que prepara Xavi Pérez van guanyar per un contundent marcador de 20 a 6. El Natació és quart amb 24 punts, quatre menys que el CN Mataró, sis menys que el CN Sabadell i vuit menys que el líder, el CN Sant Andreu.