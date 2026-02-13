Vuit terrassencs preparen la segona fase a Austràlia

La selecció espanyola masculina de hockey ja es troba a la ciutat australiana de Hobart, al sud de l’illa de Tasmània, per preparar la segona fase de l’FIH Pro League, que disputarà entre divendres vinent i el dimarts 24 de febrer. Els dies 20 i 23 jugaran contra Austràlia i els dies 21 i 24 davant l’Índia.
Un total de vuit jugadors terrassencs formen part de la convocatòria de 24 jugadors que ha concentrat el seleccionador espanyol, Max Caldas. La principal novetat és l’absència del migcampista de l’RC Polo Marc Miralles, que no ha viatjat. Ha ocupat la seva plaça el jugador del Sanse Complutense Pablo Monterrubio.
Tres dels vuit jugadors locals convocats militen en equips terrassencs: Pepe Cunill i Jordi Bonastre (Atlètic); i Pere Amat (Club Egara). Pel que fa als altres cinc, quatre juguen als Països Baixos. Es tracta de Marc Vizcaino i Edu de Ignacio-Simó (Den Bosch); Marc Recasens (Rotterdam); i Pol Cabré-Verdiell (Oranje Rood). L’altre terrassenc, Xavi Gispert, milita al conjunt belga amb el Royal Herakles.
Completen la convocatòria Luis Calzado (Kampong); Álex Alonso i Jose Basterra (Royal Leopold); Joaquín Menini (Rotterdam); Borja Lacalle (Oranje Rood); Marc Reyné (Braxgata); Nacho Cobos (Royal Uccle); Nicolás Álvarez, Iñaki Zaldúa i Guille Fortuño (RC Polo); Bruno Font (Júnior); Rafa Revilla, Ignacio Abajo i Rafa Vilallonga (Club de Campo); Pablo Manuel Román i Pablo Monterrubio (Complutense).