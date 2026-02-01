Derrota per 0 a 2 del Terrassa FC contra un Barça Atlètic que s'ha mostrat més actiu en atac i que ha sabut aprofitar les seves oportunitats. Els d'Oriol Alsina, que han ofert bons moments en trams de l'encontre, no han pogut concretar les seves arribades de més perill i han acabat perdent. El pròxim partit del conjunt terrassista serà dissabte vinent, a les 18 hores, en el camp de l'Espanyol "B".
La primera meitat ha començat amb el filial barcelonista controlant el joc i, en el minut 4, Marcos Pérez ha evitat el primer gol dels visitants amb una gran intervenció després d'un xut de Toni Fernández. En els primers instants, el Terrassa FC s'ha mostrat imprecís en les seves accions i li ha costat situar-se en el terreny de joc.
Aziz, en una internada pel cantó esquerre, ha tornat a posar a prova al porter terrassista que, de nou, ha salvat la situació amb una bona aturada. A la següent acció, el Barça Atlètic ha estat a prop d'avançar-se en el marcador, en una bona jugada de Dani Rodríguez per la banda dreta que Brian Fariñas, amb tot a favor per marcar, ha vist com la defensa rebutjava el seu tir.
Poc abans d'arribar la mitja hora de joc, els jugadors del conjunt terrassista han reclamat penal per unes mans d'un defensor en una jugada d'Isma, però l'àrbitre no ho ha vist de la mateixa manera i no ha assenyalat res. Amb el pas dels minuts, el Terrassa FC ha espavilat i Nahuel, en un contraatac, ha servit la pilota a Mario Domingo que ha xutat fora. Però els visitants han respost amb una nova acció de Dani Rodríguez que ha superat a Marcos Pérez, però que Isma ha salvat quan el gol semblava inevitable.
Fins a la conclusió del primer temps, han sigut els d'Alsina els més incisius, però sense punteria. Guti s'ha trobat amb el refús defensiu amb el seu xut i Gil Muntadas, a passada del madrileny, ha rematat alt. Toni Fernández ho ha provat per als visitants i ha enviat la pilota fora i, en la darrera acció dels primers 45 minuts, Álvaro Martín no ha pogut concretar un servei d'un company.
En el començament del segon període ha sigut l'equip d'Alsina qui ha ofert els millors moments. Nahuel, en el minut 2, s'ha escapat en solitari i ha entrat a l'àrea visitant, però la seva rematada l'ha salvat el porter Kochen. Una estona més tard, Gil Muntadas ha centrat per a Joel, que ha entrat per Aythami, i el seu xut l'ha desviat un defensa.
El Barça Atlètic ha sabut contenir els atacs dels locals i ha tornat a recuperar el comandament del partit i a crear ocasions. Delgado ha xutat massa alt abans que Ureña posés a prova de nou a Marcos Pérez, que ha aturat la rematada del davanter visitant. Més tard, i en una bona jugada dels barcelonistes, Jofre s'ha trobat de nou a un poderós Marcos Pérez sota els pals.
En ple domini dels visitants, ha arribat el 0 a 1, en un bon servei de Brian Fariñas a Dani Rodríguez, que ha assistit a Delgado, que no ha perdonat i ha marcat el gol del filial barcelonista. Amb el gol, s'ha viscut la reacció dels egarencs, que ho han intentat sense encert. En canvio, i en un contraatac, el Barça Atlètic ha estat a punt de fer el segon, si bé Marcos Pérez ha tret el xut de Delgado.
També l'ha tingut Ureña i el porter del Terrassa FC ha tornat a intervenir enviant la pilota a córner. En el temps afegit, i amb un Terrassa FC que buscava la porteria visitant com podia, Ureña ha centrat, Marcos Pérez ha tocat la pilota que li ha quedat morta a peus de Delgado que ha establert el 0 a 2. Encara hi ha hagut temps perquè Joel veiés la targeta vermella directa, després d'una picabaralla amb un adversari.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo, Jaime Barrero, Sergio Cortés, Guti, Nahuel (Casti, m. 75), Gil Muntadas (Lourens, m. 75) i Aythami (Joel, m. 46).