El Terrassa FC visita un Olot ben posicionat

La trajectòria del Terrassa FC com a local és immaculada i ha aconseguit guanyar els seus dos partits a l’Estadi Olímpic. L’assignatura pendent és a fora, on els de Víctor Bravo han perdut dos encontres i n’han empatat un. Diumenge, a les 18 hores, serà una bona oportunitat de trencar aquesta dinàmica, encara que el rival sigui un ben posicionat Olot, que és cinquè a la classificació, amb vuit punts. Els terrassistes, però, en tenen només un menys i, amb el record d’un 5 a 2 en contra a aquest escenari de la passada temporada, afrontaran una cita que s’iniciarà a les 18 hores i que s’encarregarà d’arbitrar el col·legiat balear Francisco de Asís Vidal Esteban.
Adrián Beamonte, expulsat amb targeta vermella directa al darrer partit contra el Porreres, serà baixa. Tampoc podrà estar a la banqueta el mateix Víctor Bravo, que va rebre dos encontres de sanció per la seva expulsió a la mateixa jornada. Gil Muntadas, per lesió, tampoc estarà disponible per a aquest enfrontament.
D’aquesta manera, l’entrenador aragonès podria alinear a Marcos Pérez a la porteria; Isma, Schouten, Dirks i Mario Domingo en defensa; Ruymán i Jaime Barrero en el doble pivot; Guti i Sleegers a les bandes; i Joel i Aythami com a jugadors més avançats. Tampoc és descartable que el davanter neerlandès jugui més a prop de l’àrea, com ja ho va fer en el matx del passat diumenge.
Els tres punts
Víctor Bravo va explicar que aquesta setmana l’equip ha treballat força bé i que aniran a Olot a guanyar i a mirar de sumar els tres punts. Va recordar la dolorosa derrota de la passada campanya a aquest camp i va assegurar que “l’any passat va ser un resultat dur, cinc gols, però queden molt pocs jugadors de l’any passat i no sé si et fan venir ganes de revenja”.
Del conjunt garrotxí va manifestar que “és un bon equip, que s’han reforçat bé, amb Martí Soler, que és un bon jugador, que el vam tenir aquí l’any passat. És el seu segon any amb l’entrenador, és un equip compacte, i el que he vist a mi m’ha agradat molt. Aquest 4-4-2 defensiu seu el treballen bé i, ofensivament, tenen les idees clares”.
L’entrenador del Terrassa FC va comentar que “hem de ser conscients del nivell de la categoria i que cada partit és molt complicat. Sempre que anem amb l’energia positiva, amb aquesta mentalitat de treure el partit, estarem en disposició en qualsevol partit de guanyar. I si no estem amb aquesta energia, amb aquesta mentalitat, podem perdre qualsevol partit”. El tècnic de Saragossa va insistir que tots els partits són complicats a la Segona Federació i que “has de posar el 100%, perquè si baixes una mica d’aquest 100%, pots perdre”.