Un penal molt dubtós evita la victòria del Terrassa FC

Un penal molt dubtós no ha permès que el Terrassa FC guanyés en el camp del Sant Andreu. Els d'Oriol Alsina, que diumenge vinent rebran al Barça Atlètic a l'Estadi Olímpic, a partir de les 18 hores, han marcat poc abans del descans, per mitjà de Quinten Van den Heerik, però han acabat sumant només un punt pel rigorós penal transformat per Alexis García.
La primera part l'ha dominat en la seva major part un Sant Andreu que, en el minut 4, ha gaudit de la seva millor oportunitat, en una acció ràpida per la banda esquerra de Max Marcet. La seva centrada l'ha tocat de cap Mendes i Lucas Viña, molt ben posicionat per marcar, ha xutat, però el porter Marcos Pérez ha refusat la pilota en una magnífica intervenció.
El Terrassa FC intentava controlar el joc dels locals, que tenien la pilota, però no podien crear més ocasions. Els d'Alsina miraven de robar per muntar algun contraatac, objectiu que tampoc han pogut aconseguir. Alexis ho ha provat per al Sant Andreu, en un xut que ha aturat sense problemes Marcos Pérez. El partit ha ofert poc quant a jugades de perill durant una bona estona, fins que el conjunt terrassista, ha passat a dirigir la situació.
En els últims minuts d'aquesta primera meitat, el Terrassa FC ha mostrat la seva millor versió i, en el minut 37, l'àrbitre de l'encontre, el català Albert Manrique, s'ha empassat un penal claríssim d'un defensor local sobre Nahuel Arroyo. Mario Domingo, uns minuts més tard, ho ha intentat amb un bon xut creuat que ha sortit ajustat al pal de la porteria del Sant Andreu.
I, a punt d'arribar al descans, ha arribat el 0 a 1, en una contra conduïda per Nahuel Arroyo, que ha servit la pilota a Van den Heerik. El neerlandès ha engaltat un xut precís que, després de tocar el pal, ha entrat dins de la porteria dels locals. Amb avantatge en el marcador per als d'Alsina, ha finalitzat el primer temps.
El Terrassa FC ha sortit millor a la represa i s'ha apoderat de la possessió de la pilota en els primers instants. Tot i això, els d'Alsina no han pogut fabricar algunes ocasions de gol per augmentar la seva renda. Els locals han buscat treure's de sobre aquest domini visitant i han arribat alguna vegada a l'àrea contrària, si bé sense concretar cap jugada clara per assolir l'empat.
En el minut 18 d'aquesta segona part, Pau Darbra ha vist la segona targeta groga i el Sant Andreu s'ha quedat amb deu jugadors. El conjunt terrassista ha sabut contenir el joc dels contraris sense oblidar-se d'anar a sentenciar el marcador en algunes contres que han acabat en res. El local Sergi García ha fet un xut des de fora de l'àrea que ha sortit fora, en un dels escassos intents dels barcelonins.
El partit no feia pinta de canviar de rumb quan, en una acció aïllada de l'atacant local Walid, ha caigut dins de l'àrea quan Isma li prenia la pilota i l'àrbitre ha assenyalat un penal que molt més que rigorós i que els jugadors terrassistes han protestat de manera molt visible. Alexis s'ha encarregat de llançar-lo i ha establert l'empat a un en el marcador. Els d'Alsina han reaccionat i Gil Muntadas ha tingut una bona opció per marcar, però no ha pogut engaltar un bon xut.
çPel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Adrián Beamonte, Álvaro Martín, Mario Domingo, Jaime Barrero, Josemi, Guti, Sergio Cortés (Gil Muntadas, m. 75), Nahuel Arroyo i Van den Heerik (Aythami, m. 75).