El Vallès, campió de la lliga de Divisió d'Honor "B" femenina

En el darrer partit de la jornada de dissabte, el Vallès va derrotar per un contundent resultat de 3 a 1 al Castelldefels i es va proclamar campió de la lliga de Divisió d'Honor "B" femenina. L'equip que prepara Guillem Bausà es va mostrar molt superior a un Castelldefels que ja s'havia assegurat el dia abans l'ascens a la màxima categoria del hockey femení espanyol.

Les egarenques van deixar el matx pràcticament resolt en el primer quart. Quan s'havien jugat només cinc minuts, Anna Sola va batre per primera vegada la portera Marina Ginel, establint l'1 a 0. El domini de la bola corresponia a les de Can Salas, que van fer el 2 a 0 a pocs segons per tancar el primer període. Paola Amat va ser l'autora del gol.

Ho va intentar el Castelldefels, que no aconseguia generar perill a la porteria defensada per Núria Giménez. Quan faltaven set minuts per acabar l'encontre, Maria Sola va aprofitar un llançament de penal-córner per establir un 3 a 0 que segellava ja la victòria i el títol de lliga per a les terrassenques.

A dos minuts del final, Victoria Borgarucci va fer el gol de l'honor per al conjunt del Baix Llobregat.