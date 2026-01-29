Esports

El Vic-San Cristóbal es disputarà dimecres a les 20 hores

El partit va ser ajornat per la previsió d'intenses pluges de dissabte a la Catalunya central

Publicat el 29 de gener de 2026 a les 11:59

El Comitè de Competició ha fixat una nova data per a la disputa del partit de la dinovena jornada de lliga del grup cinquè de Tercera Federació entre la Unió Esportiva Vic i el Centre Parroquial San Cristóbal.

El partit, que s'havia de disputar a l’Estadi Hipòlit Planàs es va suspendre a petició de la Federació Catalana a causa d'una alerta per pluges intenses a la capital osonenca dissabte a la tarda.

El Vic ocupa la posició de cuer amb 15 punts, mentre que els parroquials són vuitens amb 25. Si guanyen dimecres se situaran a només dos punts de les posicions de "play-off" d'ascens.

